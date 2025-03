Iginio Massari e le chiacchiere a 100 euro al chilo: scoppia la polemica

Condividi l'articolo

Fa discutere il prezzo esorbitante delle chiacchiere vendute dal mastro pasticcere Iginio Massari, e ci si chiede come mai costino così tanto

100 euro per un chilo di chiacchiere – il classico dolce di carnevale, cioè di questo periodo – da Iginio Massari, mastro pasticcere noto in tutta Italia. Come mai costano così tanto? In fondo sono fatte solo con farina, zucchero, uova e vari ingredienti alcolici che variano a seconda della zona, ma di solito grappa o vino bianco.

C’entra la qualità degli ingredienti, vien da dire, e tenendo presente che di certo nessuno andrà mai in pasticceria a comprare un chilo di chiacchiere, a meno che non sia per una grande festa o qualcosa del genere. Sulla questione intervengono altri chef come Andrea Tortora, che sostiene: “Da un lato, è vero che c’è tanto lavoro e la materia prima costa“.