News Uomo arrestato per una recensione negativa su Google: ecco cos’è successo Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Costui è stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti e probabilmente passerà il Natale laggiù. Cosa c’entra una innocua recensione online? Ecco cosa gli è accaduto Quest’uomo, Craig Ballentine, è stato arrestato in ottobre all’aeroporto di Abu Dhabi dopo aver postato online una recensione negativa sul suo ex-datore di lavoro a Dubai. Cos’è successo? Nel 2023 l’uomo, impiegato presso un salone per cani, aveva presentato un certificato medico per ottenere un permesso per malattia dal lavoro, prolungato. Ma il datore di lavoro a Dubai lo aveva in seguito accusato di essersi reso “latitante” e di essere sfuggito alle autorità, al che era stato costretto a fare ritorno a casa sua, in Irlanda del Nord. Ed è là che ha scritto la recensione negativa che, al suo arrivo negli Emirati Arabi Uniti, gli è valsa l’arresto con l’accusa, attenzione, di calunnie.

Ballentine è stato arrestato proprio nell’aeroporto di Abu Dhabi e, dopo aver pagato una multa e aver subito un “ban dai social media per un mese”, è stato trattenuto ulteriormente a causa di un ricorso in appello sul suo caso. Ora c’è la possibilità che passi le feste lì, anche se c’è un appello su una pagina GoFundMe per riportarlo a casa. Una vicenda assurda.

Fonte: UNILAD

