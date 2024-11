News I produttori di Blade Runner 2049 fanno causa ad Elon Musk Alcon Entertainment, la società di produzione dietro Blade Runner 2049, ha citato in giudizio Tesla e Elon Musk per violazione di coprytight Di Matteo Furina -

Alcon Entertainment, la società di produzione dietro Blade Runner 2049, ha citato in giudizio Tesla e il suo CEO Elon Musk, nonché Warner Bros. Discovery, sostenendo che le immagini generate dall'intelligenza artificiale che raffigurano scene del film utilizzate per il lancio del Robotaxi a guida autonoma di Tesla rappresentano una violazione del copyright.

Nella sua causa Alcon ha affermato di aver insistito fermamente sul fatto che Blade Runner 2049 non ha alcuna affiliazione di alcun tipo con

Tesla, X, Musk o qualsiasi azienda di proprietà di Musk dato il comportamento di Musk ampiamente amplificato, altamente politicizzato, capriccioso e arbitrario, che a volte sconfina nell’incitamento all’odio

La causa di Alcon accusa Musk, Tesla e WBD è di violazione diretta del copyright, violazione indiretta del copyright e violazione contributiva del copyright, e falsa approvazione. La causa chiede un’ingiunzione che impedisca a Musk, Tesla, WBD e “a chiunque lavori di concerto con loro di copiare, mostrare, distribuire, vendere o offrire in vendita ‘Blade Runner 2049‘ o elementi proteggibili dello stesso in relazione a Tesla o Musk, o di realizzare lavori derivati ​​dello stesso per tali scopi”. La causa chiede anche danni monetari non specificati.

L’entità finanziaria dell’appropriazione indebita in questo caso è stata sostanziale. Alcon ha speso decenni e centinaia di milioni di dollari per costruire il marchio ‘BR2049’ nel famoso marchio che è ora. I precedenti contratti effettivi ‘BR2049’ che collegavano i marchi automobilistici al Picture avevano prezzi in dollari nell’ordine delle otto cifre

La diatriba legale è sorta dopo che il 10 ottobre 2024, Elon Musk ha lanciato il Robotaxi completamente autonomo di Tesla nel lotto Warner Bros. Discovery a Burbank, in California. Secondo Alcon, il magnate della tecnologia, nella sua presentazione, ha utilizzato immagini create dall’intelligenza artificiale che rappresentano scene del film protetto da copyright di Alcon “dopo che Alcon ha negato qualsiasi utilizzo di tali immagini”. La presentazione di Tesla è stata trasmessa in live streaming a livello globale e successivamente pubblicata o ripubblicata “oltre migliaia di volte con milioni di visualizzazioni totali”, secondo l’azienda.

Durante la presentazione, c’erano immagini create dall’intelligenza artificiale che rispecchiavano scene di Blade Runner 2049 – tra cui una con “un sosia di Ryan Gosling” e un’altra con “l’iconico veicolo futuristico in stile Peugeot nel film” – sono state utilizzate durante un segmento di 11 secondi della presentazione “durante il quale Musk ha tentato di spiegare perché queste immagini venivano mostrate”, secondo la denuncia di Alcon.

A tutto questo Musk ha risposto, su X con il suo solito modo scrivendo che Quel film [Blade Runner 2049 ndr] fa schifo

Vi terremo aggiornati sulla situazione legale.