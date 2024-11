Peaky Blinders: Cillian Murphy è di nuovo Tommy Shelby in questo video dal set del film [VIDEO]

Condividi l'articolo

Tommy Shelby è tornato!

Sì, quello che vedete qui è proprio Cillian Murphy, alias Tommy Shelby, a cavallo direttamente da un video girato sul set del film di Peaky Blinders, attualmente in produzione. L’attore torna a vestire i panni che lo hanno reso celebre negli anni ’10, e lo fa stavolta dall’alto del suo Oscar al Miglior Attore vinto per Oppenheimer.

Nel cast del film, della cui data d'uscita ancora non sappiamo nulla (ma sarà su Netflix, come la serie), appariranno anche Rebecca Ferguson, Tim Roth e Barry Keoghan, tra gli altri.