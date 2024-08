News

Cinema Morto Roberto Herlitzka, addio a un grande del nostro cinema Addio al grande attore Roberto Herlitzka. Interpretò Aldo Moro per Marco Bellocchio Di Matteo Furina -

Addio a Roberto Herlitzka Lutto nel cinema italiano. A 86 anni ci ha purtroppo lasciato Roberto Herlitzka, grandissimo attore noto per i suoi moltissimi ruoli poliedrici, da Aldo Moro in Buongiorno, Notte di Marco Bellocchio al simpaticissimo Orlando Serpentieri in Boris. Un talento cristallino che l'ha portato a rendere ogni ruolo totalmente suo.

Dopo essersi diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico, Roberto Herlitzka si era formato artisticamente alla scuola di Orazio Costa. Il nome di Roberto Herlitzka richiama il teatro dei grandi classici, da Shakespeare e Molière a Cechov e Genet. Come interprete ma anche come regista: uno dei suoi cavalli di battaglia è stato “Ex Amleto”, riscrittura del capolavoro shakespeariano.

Il suo esordio al cinema fu nel 1973 in Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…”, di Lina Wertmüller, con cui lavorò diverse altre volte. Per tutti gli anni Settanta e Ottanta si dedicò soprattutto al teatro, diventando uno degli interpreti italiani più apprezzati.

Negli anni Novanta cominciò a recitare in molti più film per il cinema, anche con registi come Paolo Sorrentino e Paolo Virzì. Fu nel 2003 che ottenne la maggiore fama a livello nazionale e internazionale con Buongiorno, notte, in cui interpretò Aldo Moro nel racconto dei giorni del rapimento. Da allora recitò in più di trenta film tra cui L’ultimo terrestre (2011) di Gian Alfonso Pacinotti, cioè il fumettista Gipi, la Grande Bellezza e Bella addormentata (2012) di Marco Bellocchio, il film su Eluana Englaro. Il suo ultimo film è stato stato nel 2022 Leonora addio, di Paolo Taviani.

Tanti i riconoscimenti ottenuti in carriera da Roberto Herlitzka, vincitore del Premio Ubu come miglior attore italiano nelle stagioni teatrali 2002/2003 e 2003/2004. Nel 2004 aveva vinto anche un Nastro d’argento come migliore attore e un David di Donatello come miglior attore non protagonista per l’interpretazione di Aldo Moro in Buongiorno, notte di Marco Bellocchio. Herlitzka ha ricevuto anche un Premio Gassman come miglior attore per gli spettacoli teatrali «Lasciami andare madre» e «Lighea».

Un grandissimo attore. Riposa in pace, Roberto.