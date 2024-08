Serie TV

Rubriche

Approfondimenti Le peggiori serie TV degli ultimi 20 anni [LISTA] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Molte serie tv hanno fatto la storia, altre sono diventate cult; altre ancora, invece, hanno fatto pena. Eccone venti, da inizio millennio, davvero dimenticabili 1. Inhumans (2017) Cominciamo con Inhumans: doveva essere un altro successo dell’universo Marvel, ma si è rivelato un disastro. Con effetti speciali deludenti, una trama confusa e personaggi poco sviluppati, la serie è stata cancellata dopo una sola stagione. I fan dei fumetti e i nuovi spettatori non sono riusciti a trovare davvero nulla di entusiasmante in questa produzione. E non è l’unica di casa Marvel, come vedremo. 2. The Idol (2023) Ci ha provato The Weeknd, super-popstar di successo mondiale, a raccontare i lati scabrosi e negativi della celebrità con l’apporto di Sam Levinson e un cast comprendente star come Lily-Rose Depp, Troye Sivan, Jennie Kim e ovviamente sé stesso. Il risultato: sesso e trasgressione privi di profondità e significato. Una vacuità riscontrata da pubblico e critica insieme.

3. La Vita Segreta di una Teenager Americana (2008-2013)

L’autrice di Settimo Cielo (Seventh Heaven, vi ricordate?) ha prodotto questa serie tremenda che in teoria doveva essere un delicato ritratto dei problemi adolescenziali. Ma mirava a tutt’altro, con una formula molto semplice. Che cosa fa nella sua vita segreta una adolescente americana? Semplice: sesso. Non occorre aggiungere altro.

4. Shannara (2016-2017)

Adattamento dei celebri libri di Terry Brooks, Shannara avrebbe dovuto essere una grande saga fantasy televisiva e rivaleggiare con la stessa GOT. Tuttavia, per colpa di una recitazione rigida, dialoghi banali e una produzione che sembrava più economica di quanto ci si aspettasse da un progetto di tale ambizione, è risultata un prodotto fantasy fin troppo “regolare” e prevedibile, venendo cancellato dopo solo due stagioni.

5. Luna Nera (2020)

Luna Nera, una serie italiana di Netflix, aveva tutte le carte in regola per diventare un successo fantasy in chiave nostrana. Tuttavia, la sua trama confusa e la scarsa qualità della produzione l’hanno resa difficile da seguire e poco apprezzata dal pubblico, nonostante il potenziale di una narrazione storica e fantastica bene impostate. Una occasione sprecata.

6. Fate: The Winx Saga (2021-2022)

Il problema con l’adattamento del celebre Winx Club è stato fondamentalmente nella scelta di una caratterizzazione più “cupa” rispetto al materiale originale, con un edge per giovani adulti non necessario e che ha alienato la fanbase, dando l’impressione di guardare più episodi di Riverdale. Anche questa serie è stata cancellata dopo solo due stagioni.

Continua a pagina 2