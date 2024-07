News

Shelley Duvall, addio alla Wendy di Shining A 75 anni ci ha lasciato Shelley Duvall, attrice nota per essere stata il volto di Wendy in Shining Di Matteo Furina

Lutto nel mondo del cinema. A 75 anni ci ha infatti lasciato Shelley Duvall, attrice nota soprattutto per essere stata il volto di Wendy nel capolavoro di Stanley Kubrick, Shining. L'attrice è morta nel sonno per complicazioni dovute al diabete nella sua casa di Blanco, in Texas, così come ha raccontato al The Hollywood Reporter Dan Gilroy, suo compagno di vita dal 1989.

La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppa sofferenza ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima Shelley

Prima di fuggire da Hollywood per tornare nel suo paese natale, il Texas, a metà degli anni Novanta, Shelley Duvall ha avuto una brillante carriera come attrice versatile e unica nel suo genere. Mentre frequentava il college nella sua città natale di Houston, l’attrice fu scoperta dai membri dello staff di Robert Altman e convinta a fare un provino. Poi fece il suo debutto sullo schermo come la seduttrice adolescente e guida turistica dell’Astrodome Suzanne Davis in Anche gli uccelli uccidono (1970).

Un decennio dopo, Shelley Duvall ha cantato e recitato al fianco di Robin Williams nel ruolo dell’iconico personaggio dei fumetti Olivia, la volitiva damigella in pericolo, nell’adattamento live-action di Braccio di Ferro di Altman .

La Duvall ha poi collabato con Altman nel ruolo di una sposa per corrispondenza in I compari (1971); come la donna che ha una storia d’amore nel Mississippi con il rapinatore di banche Keith Carradine in Gang (1974); come la groupie LA Joan, amante degli hot pants e delle scarpe con la zeppa, in Nashville (1975); come la moglie del presidente Grover Cleveland in Buffalo Bill e gli indiani (1976); e come Millie Lamoureaux, un’inserviente fantastica in un centro benessere per anziani di Palm Springs, in Tre donne (1977). Per la sua interpretazione di Millie ha vinto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes.

Per l’adattamento cinematografico di Shining di Stephen King, Shelley Duvall ha detto di essere stata messa alla prova durante i 13 mesi di riprese in Inghilterra. Nel classico horror, interpreta la moglie assediata Wendy Torrance, che trascorre un rigido inverno nel desolato Overlook Hotel con il marito scrittore (Jack Nicholson) — che lentamente impazzisce — e il loro giovane figlio (Danny Lloyd).

Roger Ebert scrisse nel 1980 di lei che “non assomiglia quasi a nessun altro nell’aspetto e nella voce… e ha probabilmente interpretato più personaggi davvero diversi di qualsiasi altra giovane attrice degli anni ’70 .

In tutti i suoi ruoli, c’è un’apertura in lei, come se in qualche modo nulla si fosse frapposto tra il suo viso aperto e i nostri occhi – niente telecamera, dialoghi , trucco, metodo di recitazione – e lei è semplicemente spontaneamente il personaggio.

Un’attrice meravigliosa, che ci mancherà tantissimo

Riposa in pace, Shelley.