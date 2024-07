News La Hawk Tuah Girl si commuove durante l’ultima apparizione Un recente video mostra la Hawk Tuah Girl commuoversi durante la sua ultima apparizione pubblica Di Matteo Furina -

Continua la scalata della Hawk Tuah Girl Negli ultimi giorni il web è stato invaso da meme aventi come protagonista la Hawk Tuah Girl, nome con cui è diventata famosa in pochi giorni Haliey Welch, ragazza protagonista dell'ormai celebre intervista dello sputo sul coso (qui i dettagli). La sua popolarità è arrivata talmente alle stelle in pochissimi giorni e questo le sta portando moltissimi benefici, ovviamente.

Secondo fonti vicine a TMZ infatti, la Haliey avrebbe incassato la sbalorditiva cifra di 30.000 dollari per la sua presenza al Daer Dayclub del Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, in Florida. La festa in piscina è stata organizzata nello stato della costa orientale, nella città tra Fort Lauderdale e Miami, per celebrare il traguardo di un milione di follower su Instagram raggiunto da Haliey nel weekend.

La giovane anche fatto parte della giuria di una gara di bikini ed è stata raggiunta dalla sua amica Chelsea Bradford, che era al suo fianco nel video virale. Le riprese dell’evento mostrano la Hawk Tuah Girl commossa fino alle lacrime, dato che la quantità di attenzione che ha ricevuto nell’ultimo mese potrebbe essere un po’ surreale. E non sono solo le sue apparizioni pubbliche a fruttare soldi.

La Hawk Tuah Girl infatti ora vende cappelli firmati tramite l’azienda di abbigliamento Fathead Threads con sede in Tennessee, secondo quanto riportato dai i social media dell’azienda. Il marchio ha già venduto più di 2.000 cappelli “Hawk Tuah ’24”, ha detto il proprietario Jason Poteete a Rolling Stone. A 32,78 dollari a cappello (o 50 dollari per una versione autografata esaurita), il totale ammonta ad almeno 65.000 dollari.

Ovviamente non ha ricevuto un centesimo dal primo video virale che è uscito – ha detto Poteete della Welch, che ha affermato di conoscere da anni. Nessuno le chiedeva il permesso di fare qualcosa. Volevo solo che ricavasse un po’ di profitto da questo affare

La Hawk Tuah Girl è “sopraffatta” dalla sua nuova fama e ha chiesto a Poteete di non divulgare alcuna informazione personale su di lei o di mostrare il suo volto sul merchandising, ha affermato il proprietario. Hailey Welch inoltre, che inizialmente si vociferava avesse firmato un contratto con la United Talent Agency di Hollywood, sta anche lavorando per registrare il marchio della sua ormai famigerata frase.

Ci sono delle persone pazze nel mondo che l’hanno contattata – dice Poteete. È probabilmente una delle persone più note al mondo in questo momento

