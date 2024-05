Condividi l'articolo

Come sempre, anche quest’anno al Met Gala c’è stato uno sfolgorio di vestiti, abiti e costumi improbabili. Ecco i più assurdi!

Come ogni anno, anche ne 2024 il Met Gala si è dimostrato occasione per fare sfoggio degli abiti più assurdi e imprevedibili. In sfilata tante star dello spettacolo, della moda, del cinema, della musica, molto nomi a noi poco noti in Italia ma anche alcuni famosissimi. E attenzione: tra queste foto c’è anche una celebrità italiana (e no, non è Chiara Ferragni). Ecco una bella carrellata tutta per voi!

