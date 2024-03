News Bruno Mars indebitato a causa del gioco d’azzardo La passione per il poker ha causato dei problemi a Bruno Mars. Infatti ha riscontrato un ingente debito nei confronti di un casino di Las Vegas Di Marica Priore -

Condividi l'articolo I debiti di Bruno Mars Da quello che si sa grazie a NewsNation, il cantante Bruno Mars sarebbe in forti guai economici a causa del gioco d’azzardo. Il debito accumulato arriverebbe addirittura a 45 milioni di dollari. Ma cosa è successo esattamente? A quanto pare Peter Gene Hernandez (è questo il suo vero nome) abbia contratto un debito in un casino di Las Vegas, l’MGM Grand Casino. Durante una sua residency nel 2016 infatti il cantautore statunitense si sia lasciato un po’ troppo andare con il gioco d’azzardo fino ad aver raggiunto una cifra di debito stellare. Ma quanto deve? ISCRIVETEVI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La news giunta parla di circa 45 milioni di dollari che Bruno Mars deve restituire al MGM Grand Casino. Una cifra assurda. Eppure in qualche modo il cantante adesso sta vivendo e soprattutto lavorando per ripagare il suo debito. Una fonte anonima infatti ha rivelato che tutto ciò che Mars guadagna è costretto a darlo via per ripagare i suoi debiti di gioco. Ma spieghiamo meglio: fin dagli inizi della sua carriera il cantante non ha mai nascosto di avere una passione per il gioco d’azzardo, e in particolar modo per il poker. Infatti, ha iniziato quando era solo ragazzo, all’età di 19 anni.

Ma quando nel 2016 Bruno Mars si è indebitato per quella cifra altissima è stato costretto a “lavorare per MGM”. In poche parole parte dei suoi guadagni di concerti e spettacoli sono destinati per ripagare il Grand Casino di Las Vegas. Gli show nella città del peccato tra il 2016 e il 2023 sono stati numerosi. Ma il suo contratto è stato addirittura esteso fino a quest’anno. Ma nonostante questa difficoltà, non c’è d’aver paura perché per esempio questa estate sono previsti dodici appuntamenti al Dolby Live di Las Vegas e si calcolato che guadagni 1,3 milioni per notte.



Fonte: NewsNation

