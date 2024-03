Dark Souls: in uscita la graphic novel The Willow King

Condividi l'articolo

Buone notizie per gli appassionatissimi di Dark Souls!

The Willow King è una graphic novel ambientata nell’universo di Dark Souls e affidata alla penna di George Mann, che ha scritto anche storie ambientate negli universi di Sherlock Holmes, Doctor Who e Warhammer 40,000. L’uscita è prevista per agosto ma la trovate già in preordine su Amazon.

Credits: Amazon

E c’è una sorpresa: congiuntamente, sempre per restare in casa FromSoftware, uscirà anche The Bleak Dominion, scritta da Cullen Bunn, ambientata invece nell’universo di Bloodborne, in arrivo questa invece a giugno. Insomma, non parliamo di nuovi giochi ma di graphic novel di 112 pagine che espandono adeguatamente entrambi gli universi: regali perfetti per gli appassionati dei titoli From!