Bret Easton Ellis debutta alla regia in un horror con Joseph Quinn: i dettagli Di Andrea Campana

Condividi l'articolo Il primo di film di Bret Easton Ellis, l’autore di American Psycho e tra i più controversi romanzieri di sempre, avrà come protagonista Joseph Quinn e sarà un horror Intriganti a dir poco le premesse dietro il debutto alla regia di Bret Easton Ellis, il celebre autore americano che ha scritto American Psycho, Meno di Zero e molti altri famosi romanzi uno più controverso dell’altro. Il film in questione si intitolerà Relapse e sarà un horror avente come protagonista nientemeno che Joseph Quinn, l’amato Eddie di Stranger Things. La trama riguarda un tale Matt Culler, che entra in rehab dopo aver assistito ad una orribile morte durante una festa. Uscito dalla riabilitazione, però, si fa presto sconvolgere dalla paranoia e inizia a drogarsi di nuovo. Allora, un mostro che lo ha tormentato fin da adolescente si rivela e lo tormenta, mentre il terapista cerca di convincere Matt che è tutto solo nella sua testa.

Del film Ellis ha detto: “Sono cresciuto guardando i film horror iconici degli anni ’70. Ho scritto Lunar Park, un romanzo horror, come omaggio a Stephen King. Sembra appropriato che il mio primo film debba essere un horror. C’è una semplicità in Relapse che sembra la perfetta forma del mio debutto come regista: qualcosa di diretto e d’impatto”.

“Relapse è un monster movie con i miei personaggi tipici – giovani, belli, ricchi – al centro. Avrà i miei tratti: sesso, droga, paranoia. Sarà anche divertente, lussureggiante e un film commerciale che divertirà molta gente”. Si promette insomma un debutto alla regia davvero interessante per l’autore. Siamo curiosi, e aspettiamo di saperne di più.

