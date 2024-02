Cinema Milly Alcock entra nella DC: sarà la prossima Supergirl Milly Alcock entra nel nuovo DCU targato James Gunn. La giovane protagonista di House of Dragons sarà la nuova Supergirl. Di Carlo Rinaldi -

Condividi l'articolo Ufficiale! Il DCU ha la sua nuova Supergirl. Milly Alcock, che ha interpretato la giovane Rhaenyra Targaryen nella prima stagione di House of the Dragon della HBO, interpreterà la Donna d’Acciaio nel nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Sarà la protagonista del prossimo lungometraggio Supergirl: Woman of Tomorrow, basato sull’omonima serie di fumetti DC di Tom King e Bilquis Evely. Il progetto, tuttavia, non ha ancora un regista, e Ana Nogueira (The Vampire Diaries) è stata da poco assunta per scrivere la sceneggiatura . Gunn, che ha confermato il casting della Alcock su Instagram, non ha dichiarato quando Alcock farà il suo debutto da supereroe.

Nata in Australia, Millie Alcock ha iniziato la sua carriera di attrice da adolescente nella TV australiana, prima di essere scelta per il suo ruolo di successo nella serie prequel di Game of Thrones della HBO. L’attrice ha ottenuto ampi consensi per la sua interpretazione della principessa Targaryen nei primi cinque episodi dello show, prima di cedere il ruolo a Emma D’Arcy dopo che lo show è saltato in avanti nel tempo di 10 anni.

La Alcock sarà in buona compagnia, dato che Supergirl – alias Kara Zor-El – è stata interpretata diverse volte negli ultimi anni, tra cui Melissa Benoist nella serie CBS e CW Supergirl (andata in onda per sei stagioni), e da Sasha Calle nel lungometraggio del 2023 The Flash, uno degli ultimi film del precedente iter dell’universo cinematografico DC. Gunn ha chiarito, tuttavia, che vuole un nuovo inizio con il nuovo DCU.

Nella serie a fumetti del 2022 di Woman of Tomorrow, invece di fuggire dal pianeta Krypton da bambina prima che esploda (come suo cugino Kal-El), Kara cresce assistendo alla distruzione del suo pianeta natale fino all’età di 14 anni, quando arriva sulla Terra. Ciò rende il personaggio “molto più estremo”, Nella presentazione dei primi 10 titoli della nuova lista DCU, Gunn ha spiegato come il personaggio sarà:

“Non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere. Sarà molto più estrema”.

Noi non vediamo l’ora. E voi?

