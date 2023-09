Napoli, Steven Spielberg nella famosa pizzeria Da Michele: “Mai mangiato una pizza così grande”

Condividi l'articolo

Anche Spielberg innamorato di Napoli e specialmente, come è giusto, della sua pizza

Steven Spielberg ospite di una delle più famose pizzerie storiche di Napoli. In visita nel bel paese il leggendario regista americano rimane colpito, come c’è da aspettarsi e come è giusto, dalla più classica pizza partenopea: “Non avevo mai mangiato una pizza così grande” l’ingenuo commento di chi probabilmente è abituato alle improbabili imitazioni di pizza americane. Sarà banale dirlo, ma non ci può essere confronto con il prodotto originale, preparato nella città che ha dato vita alla prelibatezza amata in tutto il mondo.

Il regista è arrivato in yacht a Napoli a quanto pare avendo come tappa specificamente la celebre pizzeria, famosa in tutta Italia e oltre, sita nella zona di Forcella. Questo dopo che altre star hollywoodiane hanno scelto la città come meta delle proprie vacanze, anche nel corso della scorsa estate. Il regista, premiato di recente per l’acclamato The Fablemans, è solo l’ultimo della lista. Sul profilo IG della pizzeria, qui sotto, tutte le bellissime foto scattate con il personale della pizzeria assieme al mitico regista.