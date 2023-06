Rubriche

Approfondimenti

Serie TV Che fine ha fatto Joshua Jackson, il Pacey di Dawson's Creek Di Andrea Campana

Condividi l'articolo Tutti ce lo ricordiamo come Pacey, uno degli amati protagonisti di Dawson’s Creek. Ma che fine ha fatto oggi Joshua Jackson? Joshua Jackson, noto per il suo ruolo di Pacey Witter nella serie televisiva degli anni ’90 “Dawson’s Creek”, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti spettatori con il suo carisma e la sua interpretazione memorabile. Ma che fine ha fatto dopo il successo della serie e la popolarità del suo personaggio? Dopo il termine della serie nel 2003, Jackson ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, cercando di allontanarsi dal personaggio di Pacey per dimostrare la sua versatilità come attore. Ha preso parte a diversi progetti cinematografici e televisivi, spaziando tra generi e ruoli diversi.

Uno dei ruoli più notevoli di Jackson è stato quello di Peter Bishop nella serie televisiva di fantascienza “Fringe – Oltre la realtà”. La sua interpretazione del geniale e carismatico Peter ha catturato l’attenzione del pubblico e gli ha guadagnato numerosi consensi. “Fringe” è stato un grande successo e ha permesso a Jackson di dimostrare ancora una volta il suo talento attoriale.

Dopo “Fringe”, Joshua Jackson ha proseguito la sua carriera con una serie di ruoli cinematografici e televisivi. Ha recitato in film come “One Week”, “Lay the Favorite” e “Inescapable”. Ha anche interpretato il personaggio principale nella serie drammatica “The Affair”, che ha ottenuto un ampio riconoscimento e ha vinto diversi premi.

