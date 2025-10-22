News Nostradamus e l’agghiacciante previsione per la fine del ’25 Nostradamus, celebre indovino, fece una previsione relativa al 2025 che non faranno felici le persone Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Le previsioni di Nostradamus non fanno ben sperare Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Mentre il 2025 volge al termine e il Natale si avvicina, cresce la curiosità – e in alcuni casi la preoccupazione – per le antiche profezie di Nostradamus e Baba Vanga. Secondo molti appassionati di predizioni, entrambi avrebbero anticipato eventi turbolenti destinati a scuotere il mondo entro la fine dell’anno.

Negli ultimi dieci mesi, il mondo ha già vissuto momenti di grande tensione: dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca all’inizio dell’anno, al devastante conflitto tra Israele e Gaza, fino all’assassinio di Charlie Kirk e ai continui raid dell’ICE negli Stati Uniti. Tuttavia, secondo chi crede nelle profezie, le cattive notizie potrebbero non essere finite.

Le profezie di Nostradamus per il 2025

Michel de Nostredame, conosciuto come Nostradamus, è celebre per aver scritto Les Prophéties nel 1555. I suoi sostenitori sostengono che abbia predetto eventi storici di grande rilievo, come l’ascesa di Hitler e le due guerre mondiali.

Per quanto riguarda il 2025, alcune interpretazioni delle sue quartine non lasciano spazio all’ottimismo. Secondo quanto riportato dal Mail Online, Nostradamus avrebbe scritto:

Quando Marte governerà il suo cammino tra le stelle, il sangue umano cospargerà il santuario. Tre fuochi si levano dai lati orientali, mentre l’occidente perde la sua luce nel silenzio.

Molti studiosi ritengono che Marte rappresenti la guerra e l’aggressione, suggerendo quindi la possibilità di nuovi conflitti. I “tre fuochi” a Oriente vengono spesso interpretati come focolai di tensione o l’ascesa di potenze asiatiche, mentre la “perdita di luce” dell’Occidente potrebbe simboleggiare un declino d’influenza delle nazioni occidentali.

Nostradamus, inoltre, avrebbe previsto l’arrivo di un’“antica peste” in Europa e l’inizio di “guerre crudeli” legate al risveglio dell’Inghilterra come potenza autonoma.

Le previsioni di Baba Vanga sul 2025

Anche Baba Vanga, la mistica bulgara conosciuta per le sue visioni sul futuro, avrebbe fatto previsioni oscure per il 2025. Secondo quanto riportato da diverse fonti, la veggente avrebbe annunciato che la Russia sarebbe destinata a “dominare il mondo” e che un’ampia parte dell’Europa sarebbe stata “devastata” da un conflitto.

Baba Vanga parlava anche di una “guerra in Oriente” che avrebbe dato inizio a una Terza Guerra Mondiale, destinata a distruggere l’Occidente.

Previsioni mancate e interpretazioni discutibili

Nonostante il tono apocalittico di queste profezie, va ricordato che né Nostradamus né Baba Vanga sono mai stati realmente accurati nelle date o nei dettagli. Siamo ormai a oltre tre quarti del 2025 e, fortunatamente, nessuno degli scenari più temuti si è verificato.

Un esempio emblematico riguarda la previsione di Nostradamus sulla Terza Guerra Mondiale, che egli collocava nel 2002:

Marte e lo scettro saranno in congiunzione, una guerra calamitosa sotto il Cancro. Poco tempo dopo verrà unto un nuovo re, che porterà la pace sulla terra per molto tempo

L’evento astronomico – l’allineamento tra Giove e Marte del 21 giugno 2002 – si verificò realmente, ma non fu seguito da alcuna guerra.

Che ne pensate?