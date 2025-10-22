Cinema

News Ashton Kutcher: “Ho perso lavori a causa del mio aspetto” Durante il suo intervento al New York Comic Con, Ashton Kutcher ha parlato di come il suo aspetto abbia condizionato la sua carriera Di Matteo Furina -

Ashton Kutcher ha recentemente parlato della propria carriera durante un incontro con i fan, affrontando un tema spesso taciuto a Hollywood: l'impatto dell'aspetto fisico sulla possibilità di ottenere determinati ruoli. L'attore, 47 anni, ha ammesso che la sua bellezza lo ha aiutato, ma anche ostacolato, nel corso del tempo.

Durante il suo intervento al New York Comic Con, Ashton Kutcher ha discusso del suo prossimo progetto televisivo e ha riflettuto sul peso dell’immagine nel mondo dello spettacolo.

Ci sono ruoli che ho ottenuto grazie al mio aspetto e ci sono ruoli che non ho ottenuto a causa del mio aspetto. A volte è frustrante – ha confessato l’attore.

Ashton Kutcher ha spiegato di aver avuto la sensazione di aver perso alcune opportunità importanti, soprattutto per ruoli che richiedevano di interpretare personaggi “sfortunati” o con caratteristiche più complesse. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che la propria fortuna estetica gli ha permesso di emergere in molti altri contesti.

Si cerca di raccontare una storia attraverso le immagini, e le immagini devono suscitare un’emozione nel pubblico – ha aggiunto.

Il nuovo progetto su Hulu: The Beauty

L’attore ha poi parlato della sua prossima serie televisiva, The Beauty, in uscita su Hulu nel 2026. Si tratta di una produzione dal tono distopico e provocatorio, incentrata su una malattia sessualmente trasmissibile che rende “belle” le persone infette, ma che alla fine le uccide.

I protagonisti della serie cercano di scoprire la verità dietro questa misteriosa MST, ritrovandosi coinvolti in un oscuro complotto governativo.

Riguardo al proprio personaggio, Ashton Kutcher ha spiegato:

Senza rivelare troppo, quasi ognuno di noi ha un ruolo incredibilmente sfumato in cui, in un modo o nell’altro, interpretiamo qualcosa che siamo o non siamo in un dato momento. Crea questa capacità latente di incarnare le insicurezze che potresti avere, che nascondi e reprimi, e non permetti a nessuno al mondo di vederle

