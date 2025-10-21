Troll 2: in arrivo su Netflix il seguito del titolo cult del 2022, ecco il Trailer! [VIDEO]

Condividi l'articolo

Tutti pronti per Troll 2?

Tutti pronti per il nuovo capitolo di Troll, la saga epic horror norvegese che ha già conquistato tutti con il primo capitolo, uscito nel 2022. Anche il secondo film è in arrivo su Netflix e giusto in tempo per Natale, il primo dicembre, per regalarci delle feste all’insegna di un’altra epica avventura nei paesaggi nordici. Ecco il trailer.

La sinossi: “Un nuovo troll si è risvegliato! Segui Nora, Andreas e il Capitano Kris nella loro avventura più pericolosa finora. Il tempo stringe, il caos si diffonde e serviranno nuovi alleati e antichi segreti per fermare la distruzione. Riusciranno a salvare la Norvegia prima che sia troppo tardi? Guarda Troll 2 il 1° dicembre su Netflix“.