Apre a Torino il Serial Kill*r Museum: un viaggio tra le menti più disturbate della storia

Il Serial Kill*r Museum di Torino è una esposizione dedicata alle gesta disturbanti e sconvolgenti di dieci tra i più efferati criminali omic*di di sempre
Da Ted Bundy a John Wayne Gacy passando per l’immancabile Ed Gein e con uno spazio anche per l’italiana Leonarda Cianciulli, la famosa saponificatrice di Correggio: queste alcune delle figure a cui è dedicato il Serial Killer Museum di Torino, che con una grande esposizione ne racconta vita, gesta, crimini e catture.
Un interesse che di certo non scarseggia nel pubblico di oggi, affascinato dai documentari e dalle serie true crime come prova il rinnovato successo di Monster di Ryan Murphy o lo status di serie cult di Mindhunter. In questa mostra gli appassionati potranno trovare pane per i loro denti, con approfondimenti dedicati ad alcuni dei più disturbanti omicidi di sempre.