Morto a 29 anni Daniel Naroditsky, campione di scacchi americano

Le cause della prematura scomparsa di Daniel Naroditsky, Gran Maestro di scacchi americano e anche star dei social, non sono ancora state rese note
Il mondo degli scacchi è stato colto di sorpresa dalla prematura scomparsa di Daniel Naroditsky, Gran Maestro americano e famoso anche su YouTube. Scomparso a soli 29 anni, Daniel ha lasciato un segno indelebile nel regno della scacchiera e verrà ricordato da fan e non come una giovane star estremamente talentuosa.
La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal Charlotte Chess Center e dalla FIDE, mentre le cause della morte non sono state al momento rese note. La famiglia ha espresso il proprio cordoglio: “Daniel è stato un giocatore di grande talento, commentatore e insegnante appassionato”.