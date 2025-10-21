News Morto a 29 anni Daniel Naroditsky, campione di scacchi americano Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Le cause della prematura scomparsa di Daniel Naroditsky, Gran Maestro di scacchi americano e anche star dei social, non sono ancora state rese note Il mondo degli scacchi è stato colto di sorpresa dalla prematura scomparsa di Daniel Naroditsky, Gran Maestro americano e famoso anche su YouTube. Scomparso a soli 29 anni, Daniel ha lasciato un segno indelebile nel regno della scacchiera e verrà ricordato da fan e non come una giovane star estremamente talentuosa. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal Charlotte Chess Center e dalla FIDE, mentre le cause della morte non sono state al momento rese note. La famiglia ha espresso il proprio cordoglio: “Daniel è stato un giocatore di grande talento, commentatore e insegnante appassionato”.

Il messaggio continua: “Un membro stimato e amato della comunità, ammirato e rispettato da fan e colleghi in tutto il mondo, era anche un figlio e un fratello affettuoso, e un amico leale per molti. In questo momento di immenso dolore, chiediamo rispetto per la privacy della famiglia di Daniel”.

