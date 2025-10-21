Cinema

Keira Knightley ha raccontato in una recente intervista al Times di Londra il difficile periodo vissuto all'apice della sua carriera, durante gli anni del successo planetario di Pirati dei Caraibi. All'epoca appena diciottenne, la star ha descritto come la pressione mediatica e l'invadenza dei paparazzi abbiano avuto un impatto devastante sulla sua salute mentale e sulla sua vita privata.

Per lo più urlavano ‘puttana’ – ha raccontato Keira Knightley. A volte ‘troia’. Soprattutto se ero con qualcuno, un fidanzato, mio fratello o mio padre. Cercavano di ottenere una reazione da loro – provocavano la gente a prenderli a pugni, così da poter fare causa. Ed è stato allora che sono iniziati gli incidenti – costringevano la gente ad andare fuori strada, poi incassavano ancora più soldi per le foto di un’attrice coinvolta in un incidente o cose del genere. E poi Britney si è rasata la testa, quindi è stato tipo, ‘Fantastico, possiamo spingerli a fare qualcosa di fottutamente folle’

Keira Knightley ha spiegato di essere entrata in una vera e propria modalità di sopravvivenza, adottando una strategia insolita per sfuggire ai tabloid:

Ho iniziato a indossare gli stessi vestiti ogni giorno per rendermi meno appetibile agli occhi dei paparazzi. Avevo tre paia di jeans uguali, una maglietta a righe e degli stivali. Ho regalato tutti gli altri miei vestiti

Keira Knightley ha poi aggiunto:

E poi, se qualcuno mi seguiva, smettevo di camminare. Restavo letteralmente lì. Immobile. Un giorno, sono rimasta lì per cinque ore. ‘Se sei ancora lì, non me ne vado. Non mi muovo’. Non era più un’opportunità preziosa per loro se ero sempre io con gli stessi vestiti, ferma. Ci sono solo un numero limitato di volte in cui puoi scrivere, ‘Ooh, indossa gli stessi vestiti’, con una foto di me ferma. Diventa noioso

La pressione mediatica divenne così insostenibile che l’attrice decise di allontanarsi dal mondo del cinema.

La mia famiglia mi appoggiò. Mi dissero: ‘Vai pure a piedi, cazzo’

Dopo aver lasciato la recitazione, Keira Knightley partì per un viaggio in Europa, trovando finalmente anonimato e tranquillità:

Ero molto brava. Musei, treni… nessuno si aspetta di vederti lì. Ero molto trasandata, cosa che non si sarebbero aspettati. Semplicemente non guardi negli occhi, stai un po’ curva. Mi sono un po’ ingobbita

Keira Knightley aveva appena 18 anni quando Pirati dei Caraibi la rese una star internazionale. Negli ultimi anni ha più volte riflettuto pubblicamente sul prezzo della fama, raccontando di essere stata “perseguitata dagli uomini” e di essersi sentita dire che “meritava” tali attenzioni solo perché famosa. “Era un periodo brutale per una giovane donna sotto i riflettori”, aveva dichiarato al Times nel 2024.

