Cinema

News Jennifer Aniston parla della sua turbolenta infanzia Durante un’intervista nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard, Jennifer Aniston ha parlato della sua turbolenta infanzia Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Jennifer Aniston Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Jennifer Aniston, una delle attrici più amate di Hollywood e icona internazionale, ha recentemente raccontato com’era crescere a New York, svelando dettagli inediti e sorprendenti della sua infanzia. Nonostante oggi il suo patrimonio netto sia stimato in oltre 320 milioni di dollari, la giovinezza dell’ex star di Friends è stata tutt’altro che facile.

Durante un’intervista nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard, l’attrice ha condiviso ricordi vividi del suo passato nella Grande Mela.

Vivevamo in questo palazzo sulla 92esima a Columbus – ha raccontato Jennifer Aniston. Ma l’isolato tra Columbus e Amsterdam e poi Amsterdam e Broadway erano tutti edifici abbandonati

Jennifer Aniston ha ricordato anche come, da bambina, fosse abituata a muoversi da sola per la città:

Ero su un autobus da sola alle 11. Riesci a immaginartelo? Da sola, infilare le chiavi nella scarpa e dire: ci vediamo mamma

L’attrice ha poi aggiunto un dettaglio sconcertante sulla vita nel quartiere: a volte doveva fare il giro dell’isolato perché “c’era un cecchino in uno degli edifici abbandonati”, una situazione che all’epoca le sembrava “normale”.

Nonostante le difficoltà, Jennifer Aniston ha spiegato di non aver mai provato paura vera e propria, nemmeno dopo essere stata “aggredita un paio di volte”. “Tornavo comunque a casa a mezzanotte da sola”, ha detto, sottolineando il coraggio e l’indipendenza che la contraddistinguono sin da giovane.

Un’infanzia segnata dal divorzio dei genitori

Non è la prima volta che la star di Come ammazzare il capo… e vivere felici parla apertamente della sua infanzia. In passato, Jennifer Aniston aveva raccontato di come il divorzio dei suoi genitori — Nancy Dow e John Aniston — avesse influenzato profondamente la sua visione delle relazioni.

Penso che derivi dal fatto di essere cresciuta in una famiglia destabilizzata e insicura, di aver visto adulti essere scortesi tra loro e di aver assistito a certi comportamenti umani che mi hanno fatto pensare: non voglio farlo – aveva dichiarato in un’intervista al Wall Street Journal nel 2023. Non voglio essere così. Non voglio provare questa sensazione che sto provando nel mio corpo in questo momento. Non voglio che nessun altro con cui entrerò in contatto provi mai più una cosa del genere

Jennifer Aniston, oggi 56enne, è stata sposata due volte: prima con Brad Pitt, poi con Justin Theroux. Attualmente, secondo diverse fonti, l’attrice starebbe frequentando Jim Curtis, ipnotizzatore, life coach e scrittore, con cui sarebbe legata dal luglio di quest’anno.

Che ne pensate?