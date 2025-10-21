News

Serie TV Dane interpreterà un pompiere con la SLA in Brilliant Minds Di Matteo Furina -

Nuova avventura per Eric Dane! Eric Dane, celebre per i suoi ruoli in Grey's Anatomy e Euphoria, si unirà al medical drama della NBC Brilliant Minds come guest star nella seconda stagione. L'attore apparirà nell'episodio 9 nei panni di Matthew, un eroico pompiere che fatica a condividere con la famiglia la sua diagnosi di SLA (sclerosi laterale amiotrofica).

Il ruolo assume un significato particolarmente toccante poiché Eric Dane, all’inizio del 2025, ha annunciato pubblicamente di aver ricevuto la stessa diagnosi. La SLA è una malattia neurodegenerativa che paralizza progressivamente il corpo distruggendo le cellule nervose responsabili del movimento muscolare. Conosciuta anche come morbo di Lou Gehrig, la patologia causa la perdita graduale della capacità di parlare, camminare e respirare autonomamente.

Negli ultimi mesi, l’attore ha iniziato a utilizzare una sedia a rotelle ed è stato costretto a rinunciare alla reunion di Grey’s Anatomy agli Emmy Awards a causa di una caduta che ha richiesto il ricovero ospedaliero.

Brilliant Minds racconta la storia del neurologo Oliver Wolf (interpretato da Zachary Quinto), a capo di un team di medici del Bronx General Hospital impegnati a indagare i misteri della mente umana. La serie, ispirata alla figura del celebre neurologo e scrittore Oliver Sacks, ha debuttato nel 2024, mentre la seconda stagione è partita il 22 settembre 2025.

Nel cast figurano anche Tamberla Perry, Ashleigh LaThrop, Alex MacNicoll, Aury Krebs, Spence Moore II, Teddy Sears, Donna Murphy, John Clarence Stewart, Brian Altemus e Al Calderon.

Eric Dane è conosciuto soprattutto per il ruolo del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy (139 episodi) e per l’interpretazione di Cal Jacobs nella serie HBO Euphoria. Di recente ha recitato al fianco di Jensen Ackles nel thriller Amazon Countdown e nel film Bad Boys: Ride or Die. Tra i suoi altri lavori figurano anche Burlesque, Valentine’s Day e Marley and Me.

