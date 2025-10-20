Cinema Ritorno al Futuro, Michael J. Fox odiava guidare la DeLorean: “È una macchina di mer*a” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Poche immagini degli anni ’80 sono rimaste iconiche quanto quella di Michael J. Fox alla guida della mitica macchina del tempo di Ritorno al Futuro, la leggendaria DeLorean. Ma a quanto pare l’attore la odiava In quanti hanno sognato di guidare una DeLorean proprio come Michael J. Fox in Ritorno al Futuro? In realtà, ha raccontato l’attore, l’esperienza con l’iconica auto fu per lui sul set del film tutt’altro che piacevole. “[Pensai] posso guidare la DeLoran. So cosa pensate… figo! L’ho pensato anch’io all’inizio”. “Ma presto ho iniziato a odiare guidare la DeLorean. Prima di tutto, ammettiamolo: è una macchina di merda. Lenta ad accelerare, con optional da quattro soldi – e questo era prima che la nostra crew degli effetti speciali aggiungesse i suoi due centesimi (o diversi milioni di dollari, tutto compreso)”.

“Quegli accessori improvvisati – il flusso canalizzatore, i vari orologi temporali e gli abbellimenti – tendono a essere piuttosto grezzi, metallici e taglienti. Dopo quella prima notte al volante, e per il resto del film, le mie mani sono ricoperte di tagli incrociati, le nocche ammaccate e i gomiti contusi per via degli urti contro la console dai bordi affilati. Come si dice nel mondo dello spettacolo, il dolore è temporaneo, il cinema è per sempre”.

Questo il racconto del nostro Michael J. Fox. Che ne pensate?

