Ritorno al Futuro, Michael J. Fox odiava guidare la DeLorean: “È una macchina di mer*a”

Poche immagini degli anni ’80 sono rimaste iconiche quanto quella di Michael J. Fox alla guida della mitica macchina del tempo di Ritorno al Futuro, la leggendaria DeLorean. Ma a quanto pare l’attore la odiava
In quanti hanno sognato di guidare una DeLorean proprio come Michael J. Fox in Ritorno al Futuro? In realtà, ha raccontato l’attore, l’esperienza con l’iconica auto fu per lui sul set del film tutt’altro che piacevole. “[Pensai] posso guidare la DeLoran. So cosa pensate… figo! L’ho pensato anch’io all’inizio”.
“Ma presto ho iniziato a odiare guidare la DeLorean. Prima di tutto, ammettiamolo: è una macchina di merda. Lenta ad accelerare, con optional da quattro soldi – e questo era prima che la nostra crew degli effetti speciali aggiungesse i suoi due centesimi (o diversi milioni di dollari, tutto compreso)”.