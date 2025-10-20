Cinema

News I Play Rocky: la prima immagine di Anthony Ippolito nei panni dei giovane Sylvester Stallone Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo I Play Rocky è il film che racconta il making of di Rocky, il film che rese Sylvester Stallone una star internazionale e considerato ancora oggi un capolavoro del cinema d’autore anni ’70 Quello che vedete non è Sylvester Stallone ma qualcuno che ci assomiglia molto: Anthony Ippolito, che interpreterà il divo italo-americano in I Play Rocky, un film di prossima uscita che racconta il making of del celebre Rocky (1976), il primo film della saga pugilistica più famosa di sempre, in cui il protagonista fu interpretato appunto da Stallone, anche autore della sceneggiatura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amazon MGM Studios (@amazonmgmstudios)

Il film racconta della difficile carriera di Stallone, a quei tempi ancora sconosciuto, e come la storia del pugile che egli insistette per interpretare cambiò non solo la sua vita ma anche la storia del cinema. Oggi infatti il personaggio è una icona assoluta ed è entrato nella cultura pop, e la storia di Sly vi è indissolubilmente legata – assieme a quella di un altro mito, John Rambo.

Che dire, non vediamo l’ora di sapere come sarà questa interessante e reale origin story.

