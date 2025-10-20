I Play Rocky: la prima immagine di Anthony Ippolito nei panni dei giovane Sylvester Stallone

I Play Rocky è il film che racconta il making of di Rocky, il film che rese Sylvester Stallone una star internazionale e considerato ancora oggi un capolavoro del cinema d’autore anni ’70
Quello che vedete non è Sylvester Stallone ma qualcuno che ci assomiglia molto: Anthony Ippolito, che interpreterà il divo italo-americano in I Play Rocky, un film di prossima uscita che racconta il making of del celebre Rocky (1976), il primo film della saga pugilistica più famosa di sempre, in cui il protagonista fu interpretato appunto da Stallone, anche autore della sceneggiatura.