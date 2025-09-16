Cinema Stephen Graham commuove agli Emmy col suo discorso Stephen Graham commuove agli Emmy 2025 dedicando il premio alla moglie Hannah Walters e raccontando la loro intensa storia d’amore Di Matteo Furina -

Stephen Graham ha commosso il pubblico degli Emmy Awards 2025 con un toccante discorso di ringraziamento, dedicato alla moglie Hannah Walters. L'attore, 52 anni, ha vinto il premio come Miglior Attore in una Miniserie o Film Antologico per la sua interpretazione nella serie Netflix Adolescence, uscita lo scorso marzo e accolta con recensioni entusiaste.

La miniserie in quattro episodi racconta la drammatica storia di Jamie Miller (interpretato da Owen Cooper), un tredicenne accusato di aver ucciso una compagna di classe. Stephen Graham veste i panni di Eddie, il padre del giovane protagonista, in un ruolo che ha emozionato pubblico e critica.

Durante la cerimonia, sul palco del Peacock Theater di Los Angeles, Graham ha espresso tutta la sua gratitudine alle persone più importanti della sua vita:

I miei figli, Grace e Alfie, e la mia adorabile moglie che amo con ogni briciolo del mio essere. Siete la mia roccia, siete il mio mondo, siete la mia anima gemella, e sapete e so anch’io che senza di voi sarei morto. Dal profondo del mio cuore, vi amo con tutto me stesso. Namaste a tutti, grazie mille.

Stephen Graham non ha mai nascosto le sue difficoltà personali. In un’intervista del 2019 a Desert Island Discs di BBC Radio 4, l’attore ha raccontato i problemi di salute mentale avuti da giovane, quando si trasferì a Londra per inseguire il sogno di diventare attore:

[I miei genitori] cercavano di capire cosa mi stesse succedendo. Non dimenticherò mai le lacrime che rigavano i loro volti. Poi il giorno dopo ho provato a impiccarmi. È stato molto calcolato. Ho dovuto indossare un maglione a collo alto. Mia madre l’ha visto. Poi è venuto fuori tutto. Per fortuna, la vita valeva la pena di essere vissuta.

Poco dopo, Stephen Graham conobbe Hannah Walters, co-produttrice di Adolescence, alla scuola di recitazione negli anni ’90. La loro storia d’amore però iniziò solo diversi anni più tardi. Walters visse per un periodo in Spagna e il rischio di perderla spinse l’attore a fare il primo passo:

È andata in Spagna per un po’ e non ho potuto vederla, e stava per trasferirsi lì. È tornata e non uscivamo più insieme da cinque o sei anni, parlavamo molto. E le ho chiesto: ‘Posso portarti fuori?’ Lei ha detto ‘Cosa?’ E siamo andati a vedere Salvate il soldato Ryan, abbiamo mangiato un boccone a Greenwich e poi eravamo alla stazione ferroviaria di New Cross e io ho detto ‘Per favore, non andare in Spagna’.



Mi ha chiesto ‘Perché?’ e io ho risposto ‘Beh, ti amo’. Ha detto che aspettava da cinque anni che glielo dicessi. E il giorno dopo siamo andati a vivere insieme. E da allora non ci siamo più lasciati.

La storia di Stephen Graham e Hannah Walters è oggi considerata una delle più belle love story del mondo dello spettacolo britannico, e il discorso dell’attore agli Emmy ne è la testimonianza più emozionante.