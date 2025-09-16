Cinema Morto Robert Redford, addio ad una leggenda del cinema A 89 anni ci ha lasciato Robert Redford, assoluta leggenda della storia del cinema Di Matteo Furina -

Addio a Robert Redford Robert Redford, icona di Hollywood, regista premio Oscar per Gente comune e fondatore del Sundance Film Institute, è morto all'età di 89 anni (qui il nostro omaggio). La notizia è stata confermata da Cindi Berger, CEO dell'agenzia Rogers & Cowan PMK, in un comunicato al New York Times. Redford è scomparso nel sonno, anche se non è stata resa nota la causa della morte.

Attore, regista e produttore, Robert Redford ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Negli anni d’oro della sua carriera ha recitato in film indimenticabili come Butch Cassidy, Come eravamo, La stangata, I tre giorni del Condor e Tutti gli uomini del presidente. Negli ultimi anni aveva ridotto la sua attività, ma aveva continuato a lavorare sia davanti che dietro la macchina da presa. Il suo ultimo ruolo cinematografico è stato in Avengers: Endgame, dove ha interpretato nuovamente il segretario Alexander Pierce.

Dall’attore al regista premiato con l’Oscar

Robert Redford ha iniziato la sua carriera tra televisione e teatro, partecipando a serie come Perry Mason, Playhouse 90, Alfred Hitchcock presenta e Ai confini della realtà. Il debutto teatrale è arrivato con Tall Story, seguito dal successo a Broadway in A piedi nudi nel parco, ruolo che ha ripreso nell’adattamento cinematografico del 1967 al fianco di Jane Fonda.

Il debutto al cinema è avvenuto nel 1962 con War Hunt, dove ha conosciuto Sydney Pollack, futuro amico e regista di sette dei suoi film più importanti, tra cui La mia Africa e Il cavaliere elettrico. Dopo aver lavorato con Natalie Wood in A proposito di Daisy Clover (1965) e Questa proprietà è condannata (1966), il grande successo è arrivato nel 1969 con il ruolo di Sundance Kid accanto a Paul Newman in Butch Cassidy.

Gli anni ’70: l’ascesa a superstar di Hollywood

Negli anni ’70 Robert Redford è diventato uno degli attori più amati di Hollywood. The Hot Rock e Il candidato del 1972 hanno consolidato la sua carriera, seguiti dal successo di Jeremiah Johnson. Nel 1973 ha recitato ne La stangata, che ha vinto l’Oscar come miglior film, diventando la star numero uno al botteghino per tre anni consecutivi. Sempre nel 1973 ha interpretato il ruolo romantico in Come eravamo al fianco di Barbra Streisand, film che ha incassato oltre 50 milioni di dollari.

Tra i ruoli successivi ricordiamo Il grande Gatsby, I tre giorni del Condor e Tutti gli uomini del presidente, di cui Redford è stato anche produttore esecutivo. Negli anni ’80 e ’90 ha interpretato ruoli più maturi, dal giocatore di baseball di Il migliore al cacciatore di La mia Africa fino al ricco seduttore di Proposta indecente.

Regista, produttore e promotore del cinema indipendente

Nel 1980 Robert Redford ha esordito alla regia con Gente comune, vincendo l’Oscar come miglior regista. Nel 1981 ha fondato il Sundance Film Institute, che ha dato vita al Sundance Film Festival, oggi considerato il più importante appuntamento per il cinema indipendente negli Stati Uniti.

Grazie al Sundance, Robert Redford ha contribuito a lanciare la carriera di numerosi registi e attori emergenti, diventando un vero e proprio punto di riferimento per il cinema d’autore.

Gli ultimi anni e l’impegno sociale

Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo A Walk in the Woods e The Old Man & the Gun (2018), accolto con entusiasmo dalla critica. Ha prodotto la serie Dark Winds per AMC ed è tornato sul grande schermo in Captain America: The Winter Soldier (2014) e Avengers: Endgame (2019).

Come regista ha affrontato tematiche politiche e sociali con film come Leoni per agnelli, The Conspirator e The Company You Keep. Memorabile anche la sua interpretazione quasi muta in All Is Lost di J.C. Chandor (2013), che gli valse lodi unanimi, sebbene non ottenne la nomination all’Oscar.

Convinto attivista ambientale, Robert Redford ha sostenuto campagne per la protezione dell’Arctic National Wildlife Refuge e ha usato la sua notorietà per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi sociali e politici.

Vita privata e ricordo

Nato a Santa Monica, California, nel 1936, Robert Redford trascorse un’infanzia felice durante la Seconda guerra mondiale. Dopo l’espulsione dall’Università del Colorado, viaggiò in Europa per un anno, con l’intenzione di diventare pittore, prima di trasferirsi a New York e intraprendere la carriera di attore.

Redford lascia la moglie Sibylle Szaggars, due figli e diversi nipoti. Come ha dichiarato il regista Sydney Pollack nel 2008:

C’è chi lo ricorderà per film insoliti come Il candidato o Gli sbarchi. C’è chi lo ricorderà come un grande protagonista romantico in film come Come eravamo. C’è chi lo considererà una grande forza nell’emergere del cinema indipendente. C’è chi ricorderà Gente comune come un debutto alla regia impressionante. L’unica cosa che è sempre stato è difficile da prevedere. Credo che gli piaccia, in un modo perverso, non fare quello che ci si aspetta da lui

Addio Robert, grazie di tutto.