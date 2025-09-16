Cinema Mostro: Charlie Hunnam è Ed Gein nel Trailer ufficiale Ecco il trailer ufficiale della terza stagione di Mostro nella quale Charlie Hunnam interpreta Ed Gein Di Matteo Furina -

Il primo sguardo a Mostro: The Ed Gein Story Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della nuova stagione di Mostro: The Ed Gein Story, la serie antologica creata da Ryan Murphy e Ian Brennan. Il terzo capitolo debutterà sulla piattaforma il 3 ottobre e vedrà Charlie Hunnam interpretare il famigerato assassino Ed Gein.

La terza stagione esplorerà la storia di Gein, uno dei criminali più inquietanti della storia americana.

Serial killer, ladro di tombe e psicopatico, Eddie Gein viveva in una fattoria fatiscente nel Wisconsin rurale degli anni ’50, nascondendo una vera e propria casa degli orrori che ha ridefinito l’incubo americano. Spinto dall’isolamento, dalla psicosi e da un’ossessione morbosa per la madre, i suoi crimini diedero vita a un nuovo tipo di mostro che ha ispirato Hollywood per decenni. Da Psycho a Non aprite quella porta fino a Il silenzio degli innocenti, la macabra eredità di Gein ha influenzato profondamente il genere horror, diventando il modello per i villain più celebri del cinema.

Oltre a Hunnam, il cast di Mostro: The Ed Gein Story include Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill, Greyson K. Reilly e Robin Weigert.

I creatori della serie, Ian Brennan e Ryan Murphy, sono anche produttori esecutivi. Brennan firma la sceneggiatura e dirige due episodi, mentre Max Winkler ne dirige sei. Charlie Hunnam figura inoltre come produttore esecutivo, insieme a Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore e Carl Franklin.

Netflix ha già confermato la produzione della quarta stagione di Mostro, che sarà incentrata sul caso Lizzie Borden. Hunnam è in trattative per tornare nel franchise nel ruolo del padre di Lizzie, interpretata da Ella Beatty.

