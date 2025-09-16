Donald Trump fa causa al New York Times per 15 milioni di dollari

Trump accusa il New York Times di aver “danneggiato la sua reputazione”
Una serie di articoli pubblicati su New York Times avrebbero, secondo lui medesimo, danneggiato la reputazione di Donald Trump. Tra questi un articolo del 2024 che in piena campagna elettorale lo accusava di essere “inadatto” alla presidenza, più un libro pubblicato da Penguin dal titolo Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success.
“Hanno malignamente pubblicato il libro e gli articoli sapendo che queste pubblicazioni erano piene di ripugnanti distorsioni e fabbricazioni sul presidente Trump”, l’accusa. Su Truth il POTUS ha scritto: “Oggi ho il grande onore di intentare una causa per diffamazione e calunnia da 15 miliardi di dollari contro il New York Times, uno dei peggiori e più degenerati giornali nella Storia del nostro Paese, divenuto praticamente un ‘megafono’ della sinistra radicale del Partito Democratico”.