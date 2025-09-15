Cinema Sydney Sweeney: “I combattimenti in Christy sono reali” Parlando con Vanity Fair, Sydney Sweeney ha svelato alcuni retroscena delle scene di combattimento in Christy Di Matteo Furina -

Sydney Sweeney, una delle attrici più richieste di Hollywood, torna sul grande schermo con un ruolo che segna una nuova tappa nella sua carriera: la campionessa di boxe Christy Martin. Il film, dal titolo Christy, è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, ottenendo recensioni entusiaste soprattutto per le sue scene di combattimento estremamente realistiche (qui il trailer).

Dopo essersi fatta conoscere con il teen drama Euphoria, Sydney Sweeney, ha esplorato diversi generi: dall’horror di Immaculate, alla commedia romantica Anywhere But You, fino al thriller The Voyeurs e al cinecomic Madame Web. Ora l’attrice ha deciso di mettersi alla prova in un ruolo fisicamente impegnativo, interpretando la prima donna eletta nella International Boxing Hall of Fame.

A differenza della maggior parte dei film di combattimento, in Christy non ci sono trucchi di montaggio né stuntman: gli scontri sul ring sono veri. Sydney Sweeney lo ha confermato in un’intervista a Vanity Fair:

In ogni singolo combattimento che vedi, ci stiamo davvero prendendo a pugni. Stiamo dando il massimo. Ho sempre pensato che non saremmo riusciti a rendere tutto realistico se ci fosse stata una controfigura o se i colpi fossero stati finti.

Il regista David Michôd ha sottolineato la determinazione della sua protagonista:

Voleva impegnarsi. Voleva allenarsi, voleva combattere, voleva trasformarsi, e noi abbiamo avuto bisogno di tutto questo.

L’attrice non è nuova agli sport da combattimento: da giovane ha praticato jujitsu, grappling e kickboxing. Tuttavia, per calarsi nel ruolo di Christy Martin, ha dovuto imparare la tecnica specifica della boxe, modificando la postura e le abitudini di combattimento:

Le mie posizioni e gran parte della mia tecnica sono diverse da quelle della boxe. Ti metti in modo diverso e, naturalmente, non ti butti a terra: tutto è in piedi.

La preparazione è stata intensa: Sydney Sweeney, ha preso oltre 13 chili di massa muscolare e si è allenata con pesi e sessioni di boxe per diverse ore al giorno, per tre mesi consecutivi. Un impegno che l’attrice ha accolto con entusiasmo:

Mi sentivo molto forte e potente. Mi è piaciuto molto. Potermi abbandonare per diventare un tramite per qualcun altro è il mio sogno.

