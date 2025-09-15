Cinema La Hawk Tuah girl attacca chi ha esultato alla morte di Kirk In un video sui social, Haliey Welch, nota al pubblico come “Hawk Tuah girl”, ha attacca chi ha esultato alla morte di Charlie Kirk Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Torna a parlare la Hawk Tuah girl Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Haliey Welch, nota al pubblico come “Hawk Tuah girl”, è tornata a far parlare di sé con un duro sfogo contro chi ha celebrato la morte del commentatore politico conservatore Charlie Kirk. La giovane influencer, diventata virale nel 2024 grazie a una battuta ironica su Tim & Dee TV, ha usato il suo profilo Instagram per condannare l’odio sui social, affrontando per la prima volta un tema così delicato dopo il fallimento del suo controverso progetto crypto.

Nel video pubblicato, l’influencer ha spiegato di solito di non trattare argomenti così seri, ma ha detto che era necessario parlarne. Ha dichiarato di aver visto negli ultimi giorni contenuti “oltraggiosi e atroci” sui social, criticando duramente chi ha applaudito la morte di Kirk.

Non me ne frega un cazzo di chi offendo quando dico questo, ma che alcune persone usino questa app e applaudano un altro essere umano ucciso, di fronte alla sua famiglia, è fottutamente disgustoso. Sei un individuo malato, fottuto – ha detto la Hawk Tuah Girl.

Ha poi aggiunto che non è necessario condividere le opinioni di Kirk per avere compassione:

Non dovevi essere d’accordo con nulla di ciò che quell’uomo diceva, predicava o praticava. Ma dovresti provare un po’ di compassione per sua moglie e per i suoi figli che erano lì con lui. E siate rispettosi, come se quell’uomo fosse appena morto due o tre giorni fa. E se non ti piace, non hai niente di carino da dire, non dire proprio niente, tipo, oh mio dio, è così fottutamente difficile?

Lo sfogo della Hawk Tuah girl si è chiuso con un invito alla riflessione sulla divisione sociale negli Stati Uniti:

La razza umana ha più somiglianze che differenze, ma la società americana si sta dividendo. È uno dei più grandi problemi di questo fottuto Paese in questo momento. Se questa settimana non vi ha aperto gli occhi, amico. Viviamo in un mondo cattivo e meschino

Haliey ha poi menzionato l’accoltellamento mortale di una giovane rifugiata ucraina su un treno della Carolina del Nord, esortando i follower a mostrare «un po’ più di compassione» e a essere «molto più gentili».

E se proprio non ci riesci, allora ti meriti una giornataccia e i polli torneranno a casa per appollaiarsi sul tuo c**o. Buona giornata – ha concluso.

