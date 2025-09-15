Hannibal: Bryan Fuller dice che “tutti” vogliono la stagione 4, anche Mikkelsen e Dancy

Potremo finalmente vedere una nuova stagione di Hannibal? Anche gli attori principali sono convinti
Sono passati 10 anni da quando Hannibal, la serie sul Dr. Lecter – personaggio che certo non abbisogna di presentazioni – è stata cancellata da NBC dopo tre stagioni. La serie aveva conquistato pubblico e critica in particolare focalizzandosi sulla tensione erotica e sensuale tra il dottor Lecter e l’agente dell’FBI Will Graham.
Il rapporto tra i due aveva segnalato la serie come uno dei migliori thriller psicologici di quella stagione televisiva, e 10 anni dopo i fan stanno ancora aspettando il revival. Ebbene, secondo Bryan Fuller, creatore della serie, proprio tutti i protagonisti vorrebbero una stagione 4, inclusi lo stesso Mads Mikkelsen (Lecter) e Hugh Dancy (Graham).