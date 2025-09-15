Serie TV

News Hannibal: Bryan Fuller dice che “tutti” vogliono la stagione 4, anche Mikkelsen e Dancy Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Potremo finalmente vedere una nuova stagione di Hannibal? Anche gli attori principali sono convinti Sono passati 10 anni da quando Hannibal, la serie sul Dr. Lecter – personaggio che certo non abbisogna di presentazioni – è stata cancellata da NBC dopo tre stagioni. La serie aveva conquistato pubblico e critica in particolare focalizzandosi sulla tensione erotica e sensuale tra il dottor Lecter e l’agente dell’FBI Will Graham. Il rapporto tra i due aveva segnalato la serie come uno dei migliori thriller psicologici di quella stagione televisiva, e 10 anni dopo i fan stanno ancora aspettando il revival. Ebbene, secondo Bryan Fuller, creatore della serie, proprio tutti i protagonisti vorrebbero una stagione 4, inclusi lo stesso Mads Mikkelsen (Lecter) e Hugh Dancy (Graham).

Nel 2019, Mikkelsen ha detto: “Sì, penso che ci sia sempre una nuova speranza. Non ho sentito nulla di specifico. So che Bryan sta ancora lavorando su alcune idee per trovare una nuova casa per questo progetto. Ho anche la forte sensazione che tutti quelli che vi hanno partecipato sarebbero felici di raccogliere di nuovo la sfida, se dovesse succedere […] Non so dove abbiano cercato”.

“Questo va oltre il mio stipendio, ma so che hanno parlato con diversi studi. So che [Fuller] stava cercando di ottenere i diritti de Il silenzio degli innocenti per poterli usare e includere alcuni di quei personaggi nel suo universo narrativo. Ho il sospetto che potremmo andare in quella direzione”.

Fonte: Gay Times

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e su WhatsApp