News Matt Reeves svela: Cristin Milioti non sarà Sofia Falcone in The Batman 2 Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Nonostante la sua grande performance in The Penguin, Cristin Milioti non tornerà nel sequel di The Batman A quanto pare non ci sarà spazio per Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone – Gigante – nel sequel di The Batman, che dovrebbe arrivare dopo l’acclamata serie The Penguin in cui la Milioti, famosa anche come la “madre” di How I Met Your Mother, interpretava l’erede di una famiglia mafiosa coinvolta nelle lotte per il potere a Gotham. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FilmBuzzr (@filmbuzzr)

Nonostante la grande interpretazione e l’evoluzione eclatante del suo personaggio, Sofia non comparirà nel sequel con Robert Pattinson diretto da Matt Reeves, che in una intervista a MTV ha spiegato: “Cristin non ci sarà in questo [film] ma è perché eravamo già molto avanti con la sceneggiatura”. A questo punto però sorge la domanda: DOVE e QUANDO rivedremo Sofia? Non vediamo l’ora di saperlo.

