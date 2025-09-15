Cinema Baba Vanga e Nostradamus fecero la stessa profezia per il 25 Nonostante Baba Vanga e Nostradamus siano nati a 470 anni di distanza, hanno fatto la stessa previsione per il 2025 Di Matteo Furina -

Le previsioni di Baba Vanga e Nostradamus non fanno ben sperare Nel 2025, due delle figure più celebri del mondo delle profezie – Baba Vanga e Nostradamus – sono tornate a far parlare di sé. Le loro previsioni per quest'anno stanno generando inquietudine, soprattutto alla luce delle tensioni geopolitiche in Europa.

Baba Vanga, la mistica bulgara che aveva correttamente previsto eventi come la morte della principessa Diana e la pandemia di COVID-19, avrebbe annunciato che nel 2025 sarebbe scoppiata una guerra in Europa, segnando l’inizio di una fase di “decadenza dell’umanità”. Secondo quanto riportato, avrebbe previsto che in primavera sarebbe iniziata “una guerra in Oriente” che avrebbe portato a una terza guerra mondiale, con conseguenze devastanti per l’Occidente.

Baba Vanga avrebbe anche affermato che Vladimir Putin sarebbe diventato il “signore del mondo”, trasformando l’Europa in una “terra desolata” e dichiarando che “la Russia non solo sopravvivrà, ma dominerà il mondo”. Considerando il conflitto in corso tra Russia e Ucraina e i tentativi di mediazione da parte di figure politiche come Donald Trump, la profezia sembra per molti inquietantemente vicina alla realtà.

Nostradamus, l’astrologo francese del XVI secolo, avrebbe invece previsto un aumento delle tensioni nella politica globale, ma anche la fine della guerra tra Russia e Ucraina nel 2025. In una delle sue quartine, avrebbe fatto riferimento al Regno Unito, affermando che quando “coloro che provengono dalle terre d’Europa vedranno l’Inghilterra stabilire il suo trono dietro i suoi fianchi, ci saranno guerre crudeli”.

Nostradamus avrebbe descritto un regno segnato da conflitti interni ed esterni e dal ritorno di “una grande pestilenza del passato”, definita come “il nemico più mortale sotto i cieli”.

Queste profezie risuonano in un contesto geopolitico già teso: nelle ultime settimane, le relazioni tra Russia e NATO hanno raggiunto un livello di frizione mai visto dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina tre anni fa. La Polonia ha recentemente abbattuto droni russi che avevano violato il suo spazio aereo, invitando i cittadini a mettersi al riparo per il rischio di un’escalation.

Il governo polacco ha definito l’episodio “un atto di aggressione che rappresenta una minaccia reale per la sicurezza dei nostri cittadini”. Il Primo Ministro ha avvertito che la situazione “ci porta più vicini a un conflitto aperto di quanto non sia mai accaduto dalla Seconda guerra mondiale”.

In seguito a questi eventi, la Russia ha attivato l’Articolo 4 della NATO, che consente a qualsiasi Paese membro di convocare consultazioni quando ritiene che la propria sicurezza sia minacciata.

