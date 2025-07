Cinema The Running Man, il Trailer del film di Edgar Wright [VIDEO] Ecco il primo trailer di The Running Man, nuovo film di Edgar Wright con protagonista Glen Powell Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ecco The Running Man! Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Dopo il successo ottenuto con Hit Man, Tutti tranne tu e Twisters, Glen Powell è pronto a confermarsi come una delle nuove star del cinema hollywoodiano. L’attore sarà il protagonista si The Running Man, remake de L’implacabile, diretto da Edgar Wright e prodotto da Paramount Pictures. Il film, atteso nelle sale il 7 novembre, rappresenta il ritorno dietro la macchina da presa di Wright dopo Last Night in Soho, e promette azione adrenalinica, critica sociale e uno stile visivo inconfondibile.

Basato sul romanzo del 1982 scritto da Stephen King sotto lo pseudonimo Richard Bachman (già adattato nel celebre film del 1987 con Arnold Schwarzenegger), The Running Man è ambientato in un futuro distopico dove un programma televisivo trasforma la sopravvivenza in spettacolo.

Secondo la sinossi ufficiale, i “runner” devono sopravvivere per 30 giorni mentre vengono braccati da spietati assassini professionisti, i cosiddetti “cacciatori”. Ogni loro mossa viene trasmessa in diretta a un pubblico assetato di sangue, con premi in denaro che aumentano giorno dopo giorno.

Nel film, Glen Powell interpreta Ben Richards, un operaio disperato che accetta di partecipare al mortale gioco televisivo nel tentativo di salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian, affascinante ma spietato produttore dello show, interpretato da Josh Brolin. La determinazione, la grinta e l’istinto di Ben lo trasformeranno rapidamente in un idolo del pubblico e in una minaccia per l’intero sistema.

A complicare la sua corsa contro il tempo non ci saranno solo i Cacciatori, ma anche una società ossessionata dalla sua disfatta. Il cast di The Running Man è ricco di volti noti: Colman Domingo (Sing Sing) nel ruolo del carismatico conduttore Bobby Thompson, Katy O’Brian (Love Lies Bleeding) come una concorrente, Lee Pace (Guardiani della Galassia) nei panni del Cacciatore Evan McCone e Michael Cera in quello di Bradley, un ribelle che aiuta Ben durante la sua fuga.

La sceneggiatura è firmata da Edgar Wright insieme a Michael Bacall, già autore di successi come Scott Pilgrim vs. the World, 21 Jump Street e Project X. Il film arriverà in sala il 7 novembre

