Cinema The Bear: FX rinnova la serie per una quinta stagione FX ha ufficializzato il rinnovo per la quinta stagione di The Bear, la serie cult che ha conquistato pubblico e critica

La quarta stagione di The Bear, composta da 10 episodi, è stata distribuita su Hulu il 25 giugno. La trama segue le vicende di Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach), alle prese con le sfide quotidiane della gestione del loro ristorante di alta cucina. Accanto a loro, nel cast, anche Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Oliver Platt, Abby Elliott e Matty Matheson.

La serie, ideata da Christopher Storer, che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo, è una delle più apprezzate del panormana mondiale tanto da essersi guadagnata il rinnovo per una quinta stagione a pochi giorni dall’esordio della quarta. Il presidente di FX, John Landgraf, ha commentato il rinnovo con entusiasmo:

The Bear continua ad essere una delle serie preferite dai fan di tutto il mondo e la risposta a questa stagione, come dimostrato dall’incredibile numero di ascolti, è stata spettacolare come tutte le stagioni precedenti. Anno dopo anno, Chris Storer, i produttori, il cast e la troupe rendono The Bear una delle migliori serie in televisione e siamo entusiasti che continueranno a raccontare questa magnifica storia

Nei mesi scorsi si era ipotizzato se la serie avrebbe avuto un futuro, a causa dei numerosi impegni professionali dei protagonisti. Jeremy Allen White interpreterà Bruce Springsteen nel film biografico Springsteen – Liberami dal nulla (20th Century Studios), considerato un potenziale candidato agli Oscar. Ayo Edebiri reciterà con Julia Roberts in After the Hunt di Luca Guadagnino (in uscita a ottobre) e al fianco di Woody Harrelson in Ella McCay di James L. Brooks, previsto per dicembre.

Ebon Moss-Bachrach farà il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Ben Grimm (La Cosa) in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, atteso per luglio. Sarà inoltre nel cast di Avengers: Doomsday, attualmente in produzione a Londra, e di Avengers: Secret Wars. Tuttavia almeno per un’altra stagione potremo vedere le loro avventure dietro i fornelli

La terza stagione di The Bear ha già lasciato il segno nella storia della televisione: terminato del periodo di votazione per gli Emmy, conclusosi il 23 giugno, si prevede che otterrà nuove candidature di peso. Nel 2024, la serie ha stabilito un record con ben 23 nomination e 11 vittorie, il numero più alto di sempre per una serie comica in un solo anno.

Con il rinnovo della quinta stagione, The Bear si conferma una delle produzioni televisive più apprezzate e influenti del panorama contemporaneo.

