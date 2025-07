Cinema Urban lascia l’intervista dopo una domanda su sua moglie Keith Urban ha lasciato a metà un'intervista a seguito di una domanda troppo personale su sua moglie Nicole Kidman Di Matteo Furina -

Durante una recente intervista con il programma radiofonico australiano Hayley & Max in the Morning, Keith Urban ha interrotto bruscamente la conversazione dopo una domanda considerata troppo personale riguardante sua moglie, l'attrice Nicole Kidman. L'episodio ha suscitato scalpore e ha rapidamente fatto il giro dei media internazionali.

Il cantante country aveva chiamato in diretta radiofonica e, come anticipato dai conduttori, stava per ricevere una “domanda molto difficile… profondamente personale“. Il conduttore Max ha chiesto:

La prima cosa che mi è venuta in mente, considerando la tua bellissima moglie, Nicole Kidman, che recita in così tanti film e serie TV fantastici, è stata: cosa pensa Keith Urban quando vede la sua bellissima moglie con uomini più giovani e bellissimi come Zac Efron in queste splendide scene d’amore in TV e alla radio?

Urban non ha risposto, poiché la chiamata si è interrotta bruscamente subito dopo. Secondo un produttore della trasmissione, l’artista e il suo team “si sono disconnessi da Zoom“. Tuttavia, una fonte ha riferito a People che “Keith non ha riattaccato, punto. Non conduce le sue interviste su Zoom”.

La domanda si riferiva al film A Family Affair, distribuito da Netflix a partire da giugno 2024. Nella commedia romantica, diretta da Richard LaGravenese e con Joey King, Nicole Kidman interpreta un personaggio coinvolto in una storia d’amore con quello interpretato da Zac Efron.

Secondo Max, “il suo team ci ha riattaccato in faccia perché non voleva che facessimo quella domanda”, mentre Hayley ha aggiunto: “È al 100% quello che è successo… Se n’è andato! Non gli piacciono le cose personali. Oh, sapevo che sarebbe successo. Lo abbiamo fatto arrabbiare”.

Keith Urban e Nicole Kidman sono sposati dal 2006 e hanno due figli. La coppia ha recentemente sfilato insieme sul red carpet alla 60ª edizione degli Academy of Country Music Awards, a maggio 2025, ed è stata avvistata a fine giugno allo stadio durante una partita del Los Angeles Football Club per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025.

Lo scorso anno, in un’intervista alla CBS News, Nicole Kidman ha rivelato di aver quasi abbandonato la carriera di attrice dopo la nascita della figlia Sunday, nel 2008:

Quando ho dato alla luce Sunday Kidman-Urban, ho pensato: ‘Beh, credo di aver praticamente finito’. Vivevamo in una fattoria, ed è stato allora che mia madre mi ha detto: ‘Non mi arrenderei del tutto. Tieni un dito dentro’. E io ho risposto: ‘No, no. Ora ho finito. Ho finito’. Lei mi ha risposto: ‘Ascoltami e basta. Continua ad andare avanti. Non sto dicendo che devi fare le cose al livello che hai fatto finora, ma non ci rinuncerei del tutto’

Nicole Kidman ha seguito il consiglio materno e, tre anni dopo, ha ottenuto la sua terza nomination agli Oscar per la sua interpretazione nel film Rabbit Hole.