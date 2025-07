Cinema Fedez: “Ho imparato l’inglese scop*ndo” [VIDEO] Al Pulp Podcast, Fedez ha fatto una rivelazione sulla sua capacità di parlare inglese che è diventata subito virale Di Matteo Furina -

Nel mondo dello spettacolo, certi aneddoti sorprendono per la loro spontaneità e irriverenza. È il caso dell'ultima puntata del Pulp Podcast, dove Fedez, ospite insieme a Mr. Marra e al politico Matteo Renzi, ha scatenato reazioni contrastanti con una confessione tanto bizzarra quanto diretta: ha detto di aver migliorato il suo inglese grazie agli incontri amorosi avuti dopo la fine della sua relazione con Chiara Ferragni.

Durante la conversazione, i tre protagonisti hanno toccato diversi argomenti, tra cui la conoscenza delle lingue. In un momento apparentemente scherzoso, Fedez ha dichiarato:

Io sono bravo. Posso darvi un consiglio su come ho imparato l’inglese? Non dicevo una parola. Quando mi sono lasciato, ho imparato l’inglese scopando. Quando l’uomo deve corteggiare, mette fuori quel boost in più

Una battuta che ha lasciato interdetto Matteo Renzi, il quale ha reagito cercando di sdrammatizzare con ironia:

Abbiamo presentato Rai Education. Dimmi se uno può fare un ragionamento così. Ti sei lasciato, ma quando. Non è che è capitato solo una volta

Fedez ha quindi chiarito:

No, dicevo recentemente

Dalla rottura con Chiara Ferragni, Fedez è stato spesso protagonista della cronaca rosa. Non ha mai cercato di sottrarsi ai paparazzi che lo hanno immortalato in atteggiamenti affettuosi con diverse ragazze, né ha nascosto le sue nuove frequentazioni. Dopo una breve storia con la modella francese Garance Authié, il rapper è stato visto più volte con una misteriosa ragazza dai capelli scuri. Le apparizioni in discoteca, tra baci e abbracci, sono diventate frequenti e hanno alimentato le chiacchiere sui suoi flirt.

Di recente, si è anche parlato di un presunto legame con Clara, la cantante con cui ha collaborato nel brano Scelte stupide. Entrambi hanno negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale, pur riconoscendo il peso del pettegolezzo nel mondo dello spettacolo. Come ha commentato lo stesso Fedez: “Il gossip fa parte del gioco. Dico: ok, ci sta”.

Che ne pensate?