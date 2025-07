Dua Lipa innamorata dell’Italia: sui social le foto dell’incantevole vacanza a Napoli [FOTO]

Condividi l'articolo

Dua Lipa celebra su Instagram il suo bellissimo “italian weekend”

Come tanti vip stranieri, anche la popstar Dua Lipa ha scelto il nostro paese come meta per la sua pausa estiva: e tra le sue location preferite ovviamente non manca Napoli, della quale ha catturato molti scatti che dimostrano come la città partenopea continui ad esercitare su tutti – turisti e non – un fascino irresistibile.

E di fronte alla bellezza delle città e dei paesaggi italiani la popstar non sembra più una delle cantanti più famose del mondo, ma una visitatrice qualunque felice di poter soggiornare ed essere accolta in luoghi tanti incantevoli. E in effetti guardare le sue foto proposte con l’ingenuità e l’entusiasmo della turista è un buon modo per riscoprire quanto davvero è splendido il nostro paese.