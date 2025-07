Antonella Clerici: “Odio l’estate e il caldo”; polemica social: “Tu sei privilegiata” [FOTO]

Condividi l'articolo

Gli utenti via social replicano alla Clerici: “Pensa chi non può neanche permettersi l’aria condizionata”

Antonella Clerici si sfoga, come molti, lamentandosi dell’estate – che in questi giorni come possiamo vedere picchia particolarmente duro. “Odio l’estate, il caldo, i vestiti appiccicati alla pelle, il sudore che qualunque cosa indossi sembri una stracciona, l’aria condizionata che non funziona mai come la vorresti. Stagione terribile a meno che tu non abbia 20anni e sei in riva al mare…”, scrive la Clerici su X.

E il suo commento viene accolto sui social da reazioni sarcastiche, che riporta Leggo.it: “Tu sei privilegiata, sei ricca puoi permetterti tutto, anche 10 climatizzatori accesi contemporaneamente, potresti stare 2 mesi in vacanza in hotel, quindi per favore non lamentarti grazie”.