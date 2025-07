Cinema La vedova di Chadwick Boseman mette in guardia i giovani Ospite del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, Simone, vedova di Chadwick Boseman, ha messo in guardia i giovani Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Le parole di Simone, vedova di Chadwick Boseman Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp La scomparsa di Chadwick Boseman continua a lasciare un vuoto profondo nel mondo del cinema e nella vita di chi gli era vicino. Simone Ledward Boseman, sua moglie, ha condiviso il dolore vissuto negli ultimi quattro anni, dalla diagnosi della malattia fino alla tragica scomparsa dell’attore, avvenuta nel 2020, quando il cancro era ormai giunto allo stadio 4.

Chadwick Boseman, scomparso a soli 43 anni, è ricordato per i suoi ruoli iconici nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Re T’Challa, ma anche per interpretazioni intense in film come Get On Up (2014), in cui vestì i panni di James Brown, e Ma Rainey’s Black Bottom (2020), uscito postumo e valso all’attore una nomination agli Oscar.

Nel corso del 2024, Simone Ledward Boseman — con profondo impegno e determinazione — ha partecipato a un evento presso il Dana-Farber Cancer Institute di Boston, durante il mese di sensibilizzazione sul cancro del colon-retto. Durante il suo intervento, ha evidenziato come molte persone sotto i 50 anni sottovalutino i rischi di una diagnosi precoce, nonostante le stime parlino di un aumento di oltre il 140% dei casi in quella fascia d’età entro il 2030.

Secondo quanto riportato da MailOnline, la malattia colpisce sempre più frequentemente anche giovani di appena 21 anni. Tuttavia, la diagnosi precoce può garantire tassi di sopravvivenza elevati.

Negli Stati Uniti, l’American Cancer Society segnala che il cancro del colon-retto è oggi la prima causa di morte oncologica tra gli uomini sotto i 50 anni e la seconda tra le donne. Ancora più preoccupante è il dato relativo all’incremento annuo dei casi: un aumento del 2% ogni anno per cause ancora sconosciute. Durante l’intervento al Dana-Farber, Taylor ha sottolineato:

Il cancro del colon-retto sta uccidendo giovani in tutto il paese, e la maggior parte di loro sottovaluta enormemente il proprio rischio. Ho visto come si evolve questa malattia e ora so quanto sia curabile se diagnosticata precocemente.

Il mio impegno personale nasce da questa consapevolezza e dalla delusione che provo per la mancanza di consapevolezza nella mia comunità. Noi che possediamo questa conoscenza abbiamo l’obbligo di informare il nostro prossimo. Diffondere consapevolezza salverà vite umane.

Anche Kimmie Ng, direttrice dello Young-Onset Colorectal Cancer Center e primario associato presso la Divisione di oncologia gastrointestinale del Dana-Farber, ha sottolineato l’urgenza della situazione:

L’allarmante aumento del cancro colorettale a esordio giovanile sottolinea l’urgente necessità di una maggiore consapevolezza, di una diagnosi precoce e di una ricerca completa per comprendere le cause sottostanti e sviluppare strategie efficaci di prevenzione e trattamento. Abbiamo bisogno di maggiore consapevolezza, di una diagnosi precoce e di una migliore comprensione delle cause di questa tendenza.

Elogiando il coraggio e l’impegno di Simone, la dottoressa Ng ha aggiunto:

La sua apertura e il suo impegno nel diffondere la consapevolezza rappresentano un potente tributo all’eredità di Chadwick Boseman e un contributo fondamentale alla lotta contro questa malattia.

Alla morte di Chadwick Boseman, avvenuta nella sua casa di Los Angeles circondato dai familiari, il mondo dello spettacolo ha reso omaggio alla sua eredità artistica e personale.

Jordan Peele, regista di Nope, Us e Scappa – Get Out, ha parlato di “un colpo devastante”, mentre la famiglia di Chadwick Boseman ha dichiarato:

Un vero combattente, Chadwick ha perseverato fino in fondo e vi ha regalato molti dei film che avete imparato ad amare così tanto.

Nonostante i numerosi interventi chirurgici e cicli di chemioterapia, Chadwick Boseman ha continuato a lavorare senza sosta, portando a termine interpretazioni intense e significative in film come Marshall, Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom di August Wilson, oltre all’indimenticabile ruolo in Black Panther.

Ci manchi, Chadwick.