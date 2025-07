Cinema Sofia, 20 anni, star di Onlyfans, si racconta al Giornale In un’intervista al Giornale, Sofia, 20 anni, star di Onlyfans, ha descritto in modo dettagliato le modalità operative del suo lavoro Di Matteo Furina -

Sofia, 20 anni, originaria di Udine e diplomata al liceo classico europeo, ha costruito un'attività online tramite la piattaforma OnlyFans, con un fatturato annuo netto di circa 50.000 euro. In un'intervista al Giornale, ha descritto in modo dettagliato le modalità operative del suo lavoro, la gestione dei contenuti, il supporto dei collaboratori e le prospettive future.

Sofia si definisce una content creator: realizza video e contenuti destinati a OnlyFans e ai social. Dietro al suo successo c’è una strategia studiata nei dettagli, frutto anche della collaborazione con due manager, Ice Boy ed Edoardo, suoi social media manager.

Sono una content creator, cioè realizzo video per i social. I manager mi hanno insegnato trucchetti per avere più like

Con loro ha un contratto annuale e il compenso è basato sui risultati: ricevono una percentuale dei guadagni, che varia da persona a persona.

Trattengono una percentuale su quel che guadagno: varia da ragazza a ragazza. E se faccio cambiamenti drastici, ad esempio tingermi i capelli di rosa o fare un nuovo tatuaggio, devo prima avere la loro autorizzazione

Oltre alla produzione dei contenuti, Sofia cura personalmente il rapporto con i suoi followers, che incontra attraverso un tour itinerante chiamato Chinotto tour.

Quando sono tanti, affitto un appartamento su Booking, a mie spese. Oppure li ricevo in hotel: alla reception avviso che in camera saliranno un po’ di persone ma senza pernottare. Qualche hotel mi ha detto di no

Le riprese vengono gestite in autonomia, con l’aiuto di un treppiede. Tuttavia, in situazioni più complesse, può contare sul supporto del suo team.

L’ultima volta però i ragazzi erano 20 e ho avuto bisogno di un aiuto. Con me è venuto un intervistatore

La monetizzazione avviene tramite la vendita dei video: una parte dei contenuti viene proposta in versione soft sui social, mentre le versioni integrali sono acquistabili su OnlyFans o direttamente online.

I fans non devono pagare nulla ma devono autorizzare le riprese e firmare per confermare che sono maggiorenni. Poi possono decidere se coprirsi la faccia o no. Quei video finiscono su Onlyfans o sui social in una preview un po’ più soft. Oppure li vendo on line, con prezzi diversi a seconda della lunghezza del filmato. Onlyfans trattiene il 20% su ogni transizione

Sul fronte fiscale, Sofia è in regola.

Cinquantamila euro netti all’anno. Pago le tasse

Sebbene la sua attività attuale continui a crescere, Sofia ha già in mente un’evoluzione professionale.

Non farò Onlyfans per sempre. Voglio mettermi in proprio e fare la milf, magari on line. Investirò i soldi in immobili

Sul piano personale, racconta di avere il sostegno degli amici, mentre la famiglia, pur non condividendo le sue scelte, non le ha mai fatto mancare il supporto.

La mia famiglia non condivide ma mi supporta. I miei amici mi hanno sempre sostenuto

Il mondo digitale, però, non è esente da rischi e abusi. Sofia ha vissuto un episodio particolarmente difficile, che ha preferito non affrontare tramite vie legali.

Di solito i fans sono rispettosi e accettano i limiti che dico io. Però una volta mi è capitato di subire violenza fisica e psicologica da un noto influencer. Ho preferito non denunciare

