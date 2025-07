Elio, Pixar fa pubblicità su TikTok: “Basta lamentarvi che Disney non fa storie originali” [VIDEO]

Condividi l'articolo

La strategia di Pixar per convincere il pubblico ad andare a vedere Elio: sfruttare un trend su TikTok!

“Smettetela di lamentarvi che Disney non fa storie originali” dice la ragazza in questo video TikTok: e porta come esempio Elio, il nuovo film Pixar che è appunto una storia originale – non un remake in live action o un sequel – invitando tutti ad andare al cinema a vederlo per avere un pronto esempio di qualcosa che contraddica queste frequenti critiche.

“Smettete di lamentarvi se non vi presentate al cinema a supportare [questi nuovi film]” dice la ragazza, inserendosi – come mossa pubblicitaria pensata da Pixar stessa – in un trending TikTok nel quale i personaggi enunciano verità “scomode” fingendo che sia qualcun altro a proferirle.