Il Diavolo Veste Prada 2: iniziata la produzione del sequel con Meryl Streep [VIDEO]

Condividi l'articolo

Iniziata ufficialmente la produzione de Il Diavolo Veste Prada 2, l’atteso sequel del cult del 2006

Attenzione, perché LEI sta tornando: lo farà ne Il Diavolo Veste Prada 2, l’atteso sequel – vent’anni dopo – del super-cult del 2006 con Emily Blunt, Anne Hathaway e una più che mai diabolica Meryl Streep. Mentre quest’ultima è stata per il momento confermata, non ci sono notizie sul ritorno della altre due co-protagoniste – anche se avrebbe poco senso fare un sequel senza di loro.

Il Diavolo Veste Prada 2 uscirà il 1 maggio 2026, ed è appena entrato ufficialmente in produzione. Meryl Streep aveva già annunciato via social che “Miranda tornerà”, mentre la prima sinossi ufficiale del film ci dice che: “Dovrebbe seguire l’altezzosa caporedattrice della rivista Runway, Miranda Priestly, mentre affronta le sfide dell’industria della stampa in declino“.