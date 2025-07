Varie

News Charlize Theron contro il matrimonio di Bezos: “Non mi hanno invitata, ma tanto fanno schifo” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Charlize Theron non ha preso bene di non essere stata invitata al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia Charlize Theron commenta amaramente il mancato invito ad tanto chiacchierato matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. C’erano tutti, da Leonardo DiCaprio al nuovamente single Orlando Bloom; ma non lei, che ha reagito dicendo: “Penso che potremmo essere le uniche persone a non aver avuto un invito”. “Ma va bene così, perché loro fanno schifo e noi siamo cool” ha decretato Charlize Theron, parlando a un evento della sua associazione no profit Africa Outreach Project. Difficile se si tratti più di invidia e di rancore che di una critica mossa verso il dispendioso matrimonio, che a Venezia ha suscitato anche delle proteste.

Infatti, il gruppo No Space for Bezos ha esposto giovedì 19 giugno uno striscione di protesta sul campanile di San Marco, criticando l’impatto dell’evento su una città già alle prese con il turismo di massa. Venezia ha infatti introdotto per il secondo anno consecutivo una tassa d’ingresso per i visitatori giornalieri durante i periodi di maggiore afflusso.

Alice Bazzoli, attivista del movimento, ha dichiarato a Sky News: “[Bezos] sostanzialmente tratterà l’intera città come una sala da ballo privata, come se i cittadini non ci fossero”. Federica Toninelli, altra attivista dello stesso gruppo, ha aggiunto: “Non è questo di cui Venezia ha bisogno. Non è questo di cui una città che sta già soffrendo per il sovraffollamento turistico ha bisogno”.

