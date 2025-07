Assassin’s Creed IV: Black Flag, il voice actor di Edward Kenway da indizi su un remake [VIDEO]

Condividi l'articolo

Potrebbe davvero arrivare un remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag? Ecco l’indizio!

Matt Ryan, il voice actor del mitico Edward Kenway di Assassin’s Creed IV: Black Flag – uno dei giochi più amati della saga, che certo non abbisogna di presentazione – ha dato degli indizi parlando con dei fan a una convention: ammette di voler giocare il gioco di nuovo, e aggiunge “c’è una ragione per cui dico questo, ma non posso far sapere nulla”.

Black Flag è uscito nel 2013 e con gli anni si è guadagnato la fama di uno dei migliori titoli – se non il migliore – della saga Ubisoft. Un remake a distanza di tanto tempo avrebbe senso, specialmente magari con il nuovo motore Anvil, troverebbe di certo il favore dei fan. Non resta che tenere le dita incrociate e sperare in una bella sorpresa!