Robbie Williams e sua moglie parlano della vita senza se*so

Condividi l'articolo Parlano Robbie Williams e sua moglie Ayda Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e sul nostro canale WhatsApp Robbie Williams e Ayda Field sono sposati da 15 anni e hanno quattro figli: Teddy (12 anni), Charlie (10), Coco (6) e Beau (4). La loro relazione è iniziata nel 2007, quando furono presentati da un amico comune. Oggi, quasi due decenni dopo, il cantante ha parlato apertamente del loro rapporto, soffermandosi in particolare sulla vita sessuale con sua moglie.

Tutti sanno che dopo il matrimonio non c’è sesso – ha dichiarato Robbie Williams al The Sun nel 2023. L’assenza di sesso in un matrimonio è un problema solo se si hanno idee diverse; se uno dei due lo desidera e l’altro no; se si hanno aspettative o esigenze diverse. Ma in realtà, tutti sanno che dopo il matrimonio non c’è sesso. È così e basta.

Il cantante ha poi raccontato di un periodo particolare in cui, assumendo testosterone, la passione si era riaccesa tra lui e Ayda.

Il sesso che abbiamo fatto quando ero sotto testosterone è stato incredibile; era continuo. Eravamo insaziabili. Questo dimostra quanto ci teniamo davvero l’uno all’altra, perché quando ero sotto testosterone, non riuscivamo a staccarci le mani di dosso – ha aggiunto. Mi manca. Era un periodo divertente. A volte, però, ora Ayda si gira verso di me sul divano e mi dice: ‘Dovremmo fare sesso’, e io sono lì seduto a mangiare un mandarino e faccio spallucce. Quindi, sai, a volte ci proviamo.

Anche Ayda ha condiviso la sua visione sul tema, sottolineando quanto l’intimità non si limiti all’aspetto fisico.

Credo che la gente confonda il sesso con l’intimità. Ci coccoliamo e ci baciamo sempre, ci teniamo per mano e ci tocchiamo, anche quando guardiamo la TV sul divano, o un film, o qualsiasi altra cosa. L’intimità è il lato importante e significativo dell’amore. Ho amiche che si sentono obbligate a fare sesso con i loro mariti e dev’essere orribile. Io e Rob siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Siamo felici.

Già nel 2022, durante il suo podcast Postcards from the Edge, Ayda aveva affrontato il tema con una punta di ironia e realismo.

In realtà non ricordo l’ultima volta che sono andata a letto con Rob alla stessa ora – aveva detto. Quando c’era romanticismo, quando succedeva, sì, c’era un posto letto comune solo per necessità fisica. Ma ora che è completamente morto, è stato spazzato via da quattro bambini. Non c’è davvero bisogno di andare a letto tutti insieme. Ora è solo uno spazio di lavoro condiviso. Potrei anche fare il letto come un tavolo da ping pong e potremmo giocare ogni tanto. E poi nasconderci in altri angoli per dormire

Che ne pensate?