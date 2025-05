News Guè contro Elio: “Deve stare zitto” [VIDEO] Ospite di Gazzoli, Guè si è lasciato andare ad uno sfogo che ha colpito soprattutto Elio Di Matteo Furina -

Nel panorama musicale italiano non mancano mai le polemiche, soprattutto quando a parlare è uno dei protagonisti storici del rap tricolore. Nella recente puntata del podcast Passa dal BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, Guè si è lasciato andare a una lunga conversazione che ha toccato vari momenti della sua carriera, tra traguardi raggiunti e vecchie ruggini ancora aperte. E proprio durante questa intervista, il rapper milanese ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, con parole che non sono passate inosservate.

Tra i bersagli delle sue dichiarazioni ci sono Elio, frontman del gruppo Elio e le Storie Tese, e il conduttore Amadeus. Guè ha espresso un netto disappunto nei confronti di alcuni artisti che si sono scagliati contro l’uso dell’autotune e la cultura rap al Festival di Sanremo. A questo proposito ha affermato:

Non riesco a capire i cantanti che hanno criticato l’autotune e il rap. Tra questi mi sembra ci fosse Elio, che poi ho visto che è giudice di un programma che è una monnezza. Hai visto che programma fa adesso? Deve stare zitto

Il riferimento è chiaro: il nuovo talent Like a Star, in arrivo sul canale Nove, che vede tra i giurati proprio Elio, insieme a Serena Brancale e Rosa Chemical, con la conduzione affidata ad Amadeus. Un attacco diretto, quello di Guè, che sembra includere anche l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo, seppur indirettamente.

Ma le critiche non si fermano qui. Il rapper ha continuato puntando il dito contro quella parte del mondo musicale italiano che – a suo dire – mostra ancora un forte pregiudizio verso il genere hip hop:

Non esiste che artisti che sono stati importanti, che hanno venduto e che hanno avuto un pubblico, si permettano di criticare il nostro genere. Secondo me non si dice, quanto meno documentati. Siamo l’unico Paese in cui la gente non sa niente di rap/hip hop, e non solo del trap. L’unico Paese in cui musicisti e addetti ai lavori, che hanno 50 anni come loro, non sanno un ca*** di hip hop. Il problema è che i trapper vendono i dischi e loro non li vendono, siamo alle solite insomma

Le tensioni tra Guè ed Elio, del resto, non sono una novità. Già nel 2012 i due avevano avuto uno scontro mediatico a causa del brano P.E.S. dei Club Dogo. In quell’occasione, Elio aveva criticato aspramente i contenuti del testo, affermando:

Un verso come “Sto lontano dallo stress, fumo un po’ e dopo gioco a P.E.S.” è un messaggio che fa schifo ed è mille volte più volgare di quello che diciamo noi

La replica di Guè non si era fatta attendere, con toni decisamente accesi:

Elio stai zitto, giusto con la piuma in testa in tele puoi stare. Non vendi più, nessuno ti fila, hai abbuffato il ca*** rosicone

A distanza di oltre un decennio, l’astio tra i due artisti sembra tutt’altro che superato. L’intervento di Guè nel podcast di Gazzoli riaccende dunque vecchi attriti e alimenta un dibattito più ampio sul rapporto tra generazioni musicali e sulla legittimazione del rap nella cultura pop italiana.

