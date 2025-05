News Diletta Leotta e l’imbarazzante incidente in aeroporto Durante una recente partecipazione a 105 Take Away, Diletta Leotta ha condiviso un episodio curioso e imbarazzante accadutole in aeroporto. Di Matteo Furina -

Durante una recente partecipazione al programma 105 Take Away, condotto da Daniele Battaglia e Camilla Ghini, Diletta Leotta ha condiviso un episodio curioso e decisamente imbarazzante accadutole in aeroporto. Il racconto, fatto con leggerezza e ironia, ha scatenato l'ilarità degli ascoltatori e dimostra ancora una volta la capacità della showgirl di prendersi con autoironia anche in situazioni fuori dall'ordinario.

La giornalista sportiva era in Germania, dove aveva fatto visita al compagno Loris Karius, portiere di calcio, e stava rientrando in Italia. Durante i controlli di sicurezza prima dell’imbarco, un episodio decisamente singolare ha reso il suo viaggio memorabile. A raccontarlo è stata lei stessa, in diretta radiofonica.

Mentre faccio il passaggio del metal detector, arriva una poliziotta cattivissima che mi dice che deve controllarmi. Io mi prostro e la signorina inizia a toccarmi, innanzitutto mi ha strizzato le tette, ero un po’ in imbarazzo. A un certo punto mi dice alza le ascelle e io sto male, perché soffro un sacco il solletico.

Diletta Leotta ha spiegato di essersi sentita a disagio, trovandosi quasi completamente spogliata, con indosso solo una canottiera, mentre l’agente proseguiva con controlli piuttosto invasivi.

Mi sono spogliata quasi completamente con una canottiera e le ho detto: ‘Guarda, non ho niente nelle ascelle’, ma lei insisteva che doveva farmi questo solletico sotto le ascelle. È stata una tortura incredibile e per di più mi ha chiesto anche di togliere le scarpe e mi ha fatto il solletico anche sotto i piedi.

A rendere il tutto ancora più difficile da sopportare per Diletta Leotta è stata la sua estrema sensibilità al solletico, un vero e proprio punto debole sin dall’infanzia. Un dettaglio che ha raccontato con simpatia.

È un trauma perché da piccola mio fratello mi bloccava e me lo faceva. Al tempo lui era fortissimo, mi teneva ferma e mi faceva il solletico in tutto il corpo, mi facevo la pipì addosso – ha raccontato divertita.

Che ne pensate?