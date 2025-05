News

Cinema Airyn, la figlia trans di Robert De Niro ringrazia il padre Attraverso un video sui social, Airyn De Niro ha ringraziato i suoi genitori per il supporto che le hanno dato Di Matteo Furina -

Airyn De Niro, 29 anni, figlia dell'attore premio Oscar Robert De Niro e della sua ex compagna Toukie Smith, ha annunciato il proprio coming out come donna transgender in un'intervista pubblicata dalla rivista Them (qui i dettagli). La notizia arriva in un momento delicato per la comunità LGBTQ+ negli Stati Uniti, in particolare a causa delle posizioni di alcuni ambienti politici, tra cui l'amministrazione Trump, che continua a sostenere che il genere di una persona non sia modificabile.

Nonostante il clima ostile, Airyn ha scelto di condividere la sua verità, ricevendo un’ampia ondata di affetto e sostegno sia da parte delle persone a lei vicine sia dai follower sui social media.

Nell’articolo, Airyn, aspirante consulente per la salute mentale, ha raccontato di aver iniziato la terapia ormonale nel novembre 2024 e ha parlato del percorso di accettazione della sua nuova identità

Dopo la pubblicazione dell’intervista, Robert De Niro ha rilasciato una dichiarazione a Variety esprimendo il suo amore e sostegno:

Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non so cosa ci sia di così importante. Amo tutti i miei figli.

Poco dopo, Airyn ha pubblicato un video su Instagram della durata di oltre sei minuti, in cui ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che le hanno mostrato affetto:

Volevo solo ringraziare tutti coloro che mi hanno manifestato il loro amore e il loro sostegno. Amici, familiari, sconosciuti, vecchi compagni di scuola, grazie per avermi contattato, significa molto per noi.

Ha anche espresso riconoscenza nei confronti dell’intervistatrice Ava Pauline Emilione e dell’attrice Laverne Cox, definendola un’“icona” e una “leggenda”.

Vorrei anche ringraziare mia mamma e mio papà per avermi sostenuta, accettata e per essere sempre stati lì quando avevo bisogno di loro.

Non avrei potuto desiderare genitori migliori. Quindi grazie.

Nel video, Airyn ha raccontato di aver ricevuto alcune proposte per ruoli cinematografici e sfilate di moda, ma ha deciso di rifiutarle per due motivi. Il primo è legato a un recente intervento chirurgico al ginocchio. Il secondo, più profondo, riguarda la consapevolezza del proprio privilegio:

Lo so, riconosco che provengo sicuramente da una situazione privilegiata, dato l’ambiente in cui vivo e chi è la mia famiglia. Non credo di meritare queste opportunità, né di ricevere tutti gli elogi che sto ricevendo. Sebbene riconosca che fare coming out sia un atto di coraggio, soprattutto dato il clima attuale, ci sono persone che hanno una vita molto più dura della mia.

Ha quindi auspicato che tali opportunità possano essere offerte a chi ha lavorato duramente per emergere nel mondo dello spettacolo, sottolineando di non avere intenzione di accettarle.

Airyn ha concluso il video con un appello alla consapevolezza e all’empatia:

A chi mi sostiene e a chi non mi sostiene, chiedo di cercare di essere consapevoli delle circostanze degli altri, soprattutto se non li conosciamo. Avvicinati a chi la pensa diversamente da te o ha opinioni o convinzioni diverse dalle tue su qualsiasi cosa, cerca di procedere con più curiosità e sii comprensivo con gli altri. Credo che ne abbiamo più bisogno. Il mondo è profondamente carente di empatia, quindi ho pensato fosse importante dirlo.

